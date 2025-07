Elon Musk se arrepiente de haber levantado la motosierra que le regaló Javier Milei: "Faltó empatía"

Elon Musk, el empresario dueño de Tesla y exfuncionario de Donald Trump al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se arrepintió de la famosa foto con la motosierra que le regaló Javier Milei y aseguró: “Faltó empatía”. El obsequio del presidente simbolizaba el impulso de recortes y auditorías del gobierno federal de Estados Unidos.

Desde su cuenta de X respondió a un usuario de la red social que lo cuestionó sobre la imagen tomada en febrero: “Punto válido. Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero, en retrospectiva, me faltó empatía", reconoció.

En su primera publicación en X, Musk cuestionó la gestión de Trump al mando de la Casa Blanca: “Alcanzar el techo de la deuda es lo único que realmente obligará al gobierno a reducir el despilfarro y el fraude. ¡Por eso existe la legislación sobre el techo de la deuda!”.

Fue en ese entonces cuando un usuario le respondió: “Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto verte bien”. Lejos de combatir la crítica, Musk decidió admitir su "falta de empatía".

El pasado 20 de febrero Elon Musk subió al escenario con una motosierra

El pasado 20 de febrero Elon Musk había subido al escenario con una motosierra durante el Conservative Political Action Conference (CPAC). El magnate la presentó como la “motosierra para la burocracia”, un gesto simbólico para respaldar su ambición de reducir el tamaño del Estado mediante el DOGE.

La motosierra de utilería había sido un regalo de Milei, minutos atrás, en un encuentro donde el libertario se mostró eufórico y lo llamó "amigo". El dueño de X, sorprendido, la tomó y dijo que iba a ubicarla en sus oficinas de DOGE. Luego, ambos se tomaron fotos sonriendo a cámara y se dieron los saludos protocolares entre los funcionarios presentes.

Pese a que la motosierra es el principal símbolo libertario ante el ajuste y recorte fiscal en Argentina, la referencia cobró un nuevo significado para el empresario. Musk se distanció por completo de Donald Trump a fines de mayo e, incluso, declaró que participar en la administración fue un error.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, declaró en ese entonces Musk. El final del DOGE está definido, por decreto, para el próximo 4 de julio de 2026, una fecha emblemática porque ese día Estados Unidos cumplirá 250 años.

El llamativo vínculo entre Musk y Milei

El primer encuentro entre Musk y Milei se celebró en una reunión en Austin, Texas, en abril de 2024, después de la victoria electoral del presidente argentino. Allí dialogaron sobre inversiones tecnológicas, el rol del litio en la transición energética y la libertad de expresión.

Ambos mantienen una relación cordial y de admiración mutua: Musk ha destacado en varias ocasiones el ideario libertario de Milei, mientras que el presidente argentino lo señala como un símbolo de innovación y resistencia al colectivismo.

Lo cierto es que la tensión entre el magnate y Trump pone entre las cuerdas al mandatario argentino. Desde que asumió la presidencia, Milei realizó varias visitas a Washington, donde se reunió con figuras clave del Partido Republicano, organismos multilaterales y el propio Donald Trump, con quien también forjó un vínculo personal.

La relación entre Musk y el presidente norteamericano parece no tener retorno, dados los fuertes cruces entre ambos. “Puede recibir más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”, expresó Trump esta semana.

