Tolosa Paz: “No estamos proponiendo candidato a presidente ni a gobernador”

La diputada nacional y una de las impulsoras del espacio federal que se lanzó el 1 de mayo en Parque Norte, Victoria Tolosa Paz, manifestó hoy que el conjunto de dirigentes federales no tiene ni impulsa ningún candidato para las elecciones de 2027.



“En este espacio político que busca el debate y reordenar las ideas para luego ir construyendo el liderazgo no hay hoy candidato o candidata a presidente de la Nación ni tampoco lo tiene para Gobernador o Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y eso empuja a discutir primero que proyecto de pais queremos y discutir tambien en cada provincia la propuesta que vamos a elaborar desde el peronismo”, dijo Tolosa Paz en una entrevista por Radio con Vos.



La diputada defendió la participación de la ciudadanía a través de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y remarcó la necesidad de sostener ese mecanismo como instancia de debate público. “Hay que defenderlas y queremos que estén presentes para dar la discusión de cara a toda la sociedad. Seguramente, a partir de esa instancia, iremos a un proceso de síntesis”, afirmó.



En esa línea, advirtió que la ausencia de competencia interna en experiencias anteriores afectó la capacidad electoral del espacio. “Para nosotros, los escenarios en los que esa disputa no se pudo dar nos han limitado en la competitividad que debe tener el movimiento nacional justicialista”, señaló.



Por último, rechazó la idea de que las internas debiliten al peronismo y se refirió a la definición anticipada de liderazgos. “Lejos de pensar que las internas nos dividen, creemos que fortalecen cuando hay ideas claras y no se imponen candidaturas naturales preexistentes”, concluyó.



En continuidad con esa postura, Tolosa Paz reconoció la existencia de múltiples dirigentes con proyección dentro del peronismo, aunque marcó una diferencia con ese enfoque. “Por suerte hay muchos candidatos y respetamos a quienes impulsan tanto a Axel Kicillof como a Sergio Uñac y Ricardo Quintela”, señaló.



Sin embargo, aclaró que el espacio que integra optó por otro camino: “Nosotros elegimos no poner ninguna candidatura por delante, porque primero queremos dar la discusión sobre qué proyecto de país queremos y, por supuesto, también de provincia”. En ese sentido, subrayó que esa definición los distingue de otros sectores “que ya tienen sus liderazgos bien claros”.



Por último, Tolosa Paz anunció la continuidad de la iniciativa con nuevos encuentros en el interior del país, con el objetivo de profundizar el debate y ampliar la base de participación. “Nos van a ver en distintas provincias impulsando la discusión que creemos necesaria para representar a los sectores productivos e industriales del interior y avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva”, concluyó.

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