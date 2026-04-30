Congreso Partidario del PJ: el 19 de mayo se reúne el partido para definir su rumbo

El Consejo Nacional del PJ se reunió este jueves 30 para definir el calendario a seguir con las delegaciones de otras provincias. El encuentro, que comenzó a las 11 de la mañana, se extendió hasta alrededor de las 14.

Además, se definió la fecha para un Congreso Partidario, el 19 de mayo en la sede partidaria, a pocas cuadras del Congreso Nacional.

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La reunión tiene por objetivo reconfirmar las decisiones de este encuentro sobre las elecciones del partido en Salta y Jujuy, ambos intervenidos. Las autoridades nacionales pactaron que ambas celebren elecciones el domingo 25 de octubre para terminar de regularizar sus situaciones.

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El encuentro fue conducido por José Mayans, vicepresidente primero y virtual presidente del partido, por la imposibilidad de Cristina Kirchner de tener actividad partidaria ante su detención. Asimismo, se hicieron presentes Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernanda Raverta, Leonardo Nardini y Leonardo Grosso, entre otros.

José Mayans

Presidenta y vice se reunirán esta tarde, probablemente para notificarla de lo sucedido en el encuentro, donde se reafirmó la necesidad de mantener el reclamo por su libertad y el análisis de la exposición de Manuel Adorni en el Congreso el pasado miércoles.

Las intervenciones

El PJ salteño tiene como nuevo interventor a Pablo Kosiner, hombre cercano a Juan Manuel Urtubey y con trayectoria en la política de la provincia. Hasta hace un par de semanas la intervención estaba a cargo de Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, quienes reportaban directamente a Cristina Fernández de Kirchner. La idea de ese cambio fue poner a la cabeza a figuras del peronismo local, por sobre las intervenciones desde la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces generan rispideces.

Por otro lado, en Jujuy la intervención está a cargo de Ricardo Villada, ex funcionario del gobierno de Salta, muy cercano a Gustavo Sáenz, enfrentado hace años al kirchnerismo y crítico de la gestión de Cristina. Villada exige elecciones libres en el PJ de Salta y Jujuy.

Peronismo suicida

Al igual que en Salta, hace unas semanas la intervención fue cambiada, corriendo a Gustavo “Tano” Menéndez y Aníbal Fernández, que habían sido designados años atrás.

Previo a la reunión en Matheu 130, en la Comisión de Acuerdos del Senado, la senadora Carolina Moisés le planteó a Mayans la necesidad de lograr un acuerdo político para encontrar una salida a la conflictividad que hay en el peronismo de la provincia.

La intención de las autoridades es acercarse al fin de las intervenciones. El primer caso es el de Misiones, que tuvo elecciones partidarias días atrás, en las que ganó Christian Humada, un hombre del peronismo misionero histórico.

Siguen las disputas internas

Según planteó la senadora, junto con el sector que encabeza, la decisión de que las elecciones partidarias sean el 25 de octubre “no tiene ninguna validez”, ya que los interventores no cumplen funciones ni tienen la potestad de manejar el calendario electoral del partido.

Desde el PJ nacional advirtieron que la fecha debe ser confirmada por el Congreso partidario dentro de veinte días, plazo en el que se abre el espacio para negociaciones con otros sectores del peronismo que no son parte del esquema del partido.

De todos modos, ese sector no está de acuerdo con la fecha de las elecciones, debido a que quedarían muy pegadas con los comicios ejecutivos de las provincias, que en su mayoría desdoblarán. La fecha que proponen, en cambio, es entre julio y agosto.

RG