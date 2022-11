El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió a responderle este lunes 31 de octubre al titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR), que había cuestionado que en el acto del radicalismo del sábado se haya criticado a Mauricio Macri.

"Ya le voy a mandar el discurso a Alfredo que se ve que ha estado desatento", expresó el presidente de la UCR mientras escala la tensión en el radicalismo.

"Lo escuché a Alfredo y comparto totalmente: es un aliado. No hice ninguna mención a Mauricio (Macri)", inició Gerardo Morales que fue entrevistado por Eduardo Feinmann en LN+.

En esa línea, siguió, con cierto sarcasmo, para responderle a Cornejo: "Además, ya le voy a mandar el discurso a Alfredo que se ve que ha estado desatento para que vea bien cuál es la línea argumental que he planteado".

"Lo hice en un sentido autocrítico. Ahora, si no podemos hacer autocrítica y creemos que estamos todo perfecto... no comparto. Me parece que lo que necesitamos, si es que vamos a ser Gobierno para lo que falta mucho, es tener un plan de Gobierno", afirmó.

Luego, el periodista le preguntó si debían "bajar un poco los egos" en la oposición, a lo que Morales se mostró de acuerdo: "Hay que dejar de estar un poco perseguidos. Construir seriamente la alternativa para todos los argentinos entre el radicalismo y Cambiemos".

"Insisto que me parece hasta soberbio decir que fuimos el mejor equipo. Creo que tenemos que actuar con humildad y también, si alguien cree que la derrota del 2019 ha sido un éxito, me parece que necesito que me lo expliquen", criticó sobre la gestión de Cambiemos.

Qué dijo Alfredo Cornejo

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR), criticó el acto del radicalismo del sábado 19 de octubre: "Terminó siendo un acto para debilitar la imagen de Juntos por el Cambio", reprochó.

En una entrevista con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio), el ex gobernador de Mendoza señaló que "los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio". Las definiciones críticas a un sector del PRO que salieron el sábado del acto dejaron disconformes a los socios de la UCR.

Cornejo remarcó que "lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto". "Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente".

Fernando Iglesias se metió en la interna radical

"Acá va la explicación que pedís, @GerardoMorales. Fuimos el mejor equipo en 50 años en casi todos los aspectos: seguridad, transparencia, infraestructura, internacionales, energía. Y en 2019, @juntoscambioar obtuvo 2.2 millones de votos más que en 2015", expresó el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias.

