Tras la reunión de Gabinete, el Gobierno reconoce que habrá “turbulencia cambiaria” hasta las elecciones

El presidente Javier Milei convocó de urgencia a una nueva reunión de Gabinete este miércoles, con el objetivo de monitorear la marcha del Gobierno en momentos de extrema fragilidad política y económica.



Con nuevos escándalos salpicando la candidatura de José Luis Espert (tal como reveló PERFIL el fin de semana) y con recurrentes tensiones en el mercado cambiario (restringieron compra de dólares), Milei enfrenta uno de sus momentos más delicados cuando resta menos de un mes para la elección de medio término que definirá el nuevo mapa en el Congreso.

Si bien no trascendieron detalles sobre lo conversado en la reunión de trabajo, tras la misma, un funcionario clave del Gobierno reconoció que esperan “turbulencias” en el frente cambiario hasta el 26 de octubre, que se deben a la “incertidumbre” electoral, y ratificó lo dicho por Milei: que los fondos para hacer frente a los pagos de bonos en 2026 están.



Al mismo tiempo llamó la atención la escueta explicación sobre los cambios en la metodología de compras de dólares: el BCRA prohibió la compra de la divisa norteamericana durante el martes a las billeteras virtuales. “El Estado es muy grande y los problemas infinitos”, explicaron. En ese marco, descartan la instalación de un “nuevo cepo” o cualquier otro tipo de restricción a la compra de dólares.



Pero el cambiario, no es el único frente con el que tropieza el Gobierno. Los nuevos datos sobre “Espert” y el supuesto financiamiento narco, pusieron al Gobierno a la defensiva en días de las elecciones.



En la Casa Rosada optaron por hacer caso omiso a las expresiones de Patricia Bullrich, quien minutos antes del encuentro que encabezó el Presidente sostuvo que “hay que aclarar la situación ya”, y que en LLA "no podemos aceptar personas que hayan recibido plata del narco". “¿Bullirch juega la propia?”, se preguntaron irónicamente en el oficialismo.

A su vez, hubo cambios en la agenda de campaña del Presidente. La actividad que estaba prevista para este sábado con Espert en San Isidro se pasó para el martes próximo, según informaron fuentes de Casa Rosada. La visita de Milei a Entre Ríos, y a Santa Fe pensada para este viernes, se pasó para el sábado.

En el oficialismo le bajan el precio a la denuncia presentada por “un dirigente como Juan Grabois”; desestiman que haya impacto en lo electoral y remarcan que solo mueve la aguja en el electorado del kirchnerismo.



De esa manera, buscan despejar rumores de pedido de renuncias para el titular de la Comisión de Presupuesto en Diputados, y ratifican que Milei se mostrará con su candidato antes del 26 de octubre.



En Casa Rosada también ratificaron el rol de Espert en una comisión clave, la que trata la “ley de leyes”. Según las cuentas que hacen en el oficialismo, la oposición no tiene ni tiempo ni manos para avanzar en un desplazamiento que no tiene “antecedentes del 83” a la fecha, según explican.



El Presidente y su hermana llegaron pasadas las 9 de la mañana la Casa de Gobierno y si bien ingresaron juntos, no llegaron en el mismo vehículo. La reunión culminó a las 11:50.