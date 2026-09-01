Tras los fuertes cruces entre Milei y Lula, Argentina y Brasil comienzan a acercar posiciones

Tras el fuerte intercambio entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva que provocó el regreso del embajador Julio Bitelli a Brasilia y la de Daniel Raimondi, su par argentino, a Buenos Aires, la relación entre nuestro país y Brasil parece irse normalizando lentamente.

Según La Nación, la participación esta semana de Gisela Padovan, representante brasileña del Mercosur, en el encuentro del Grupo Mercado Común celebrado en el Palacio San Martín, fue visto como un gesto de acercamiento.

Lula Da Silva

Además, el próximo 2 de septiembre se realizará la reunión de cancilleres del Mercosur en Montevideo, Uruguay, que es visto como otro importante gesto en la normalización de la relación entre Argentina y Brasil.

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Personas del círculo del canciller Pablo Quirno hablaron con La Nación y afirmaron que con Brasil “está todo igual que siempre”, y que siguen trabajando junto a ellos “sin problema”, remarcando que hacen falta dos “para que haya tensión”.

Por su parte, empresarios que están participando de la Cámara de Comercio Industria y Servicios Argentino-Brasileña (Cambras) también hablaron con el medio antes citado, aclararon que, más allá de que las tensiones que puedan existir hoy, todo se va a normalizar tras las elecciones presidenciales de Brasil, donde compiten Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Pablo Quirno

Legisladores opositores viajan a Brasil para resolver la crisis entre Milei y Lula

Una delegación formada por 10 diputados y senadores argentinos opositores al Gobierno de Javier Milei viajarán, en los próximos días, a la ciudad de Brasilia para tratar de solucionar la crisis diplomática entre Argentina y Brasil generada por los cruces entre el mandatario argentino y Lula Da Silva.

Esta información fue confirmada a Radio Rivadavia por el diputado y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad el domingo pasado. “Voy a viajar con un grupo de legisladores. Creo que van Massot, Lousteau, Paulón, Ferraro y otros más. Somos unos diez diputados y senadores que vamos a Brasilia para llevar adelante una agenda y tratar de buscar una vía de solución a este conflicto diplomático entre Argentina y Brasil”, dijo el legislador.

Oscar Herrera Ahuad

Y remarcó: “En mi caso, fui gobernador de Misiones, y para nuestra provincia son muy importantes las relaciones tanto con Brasil como con Paraguay, porque el 92% de nuestro territorio es frontera con ellos. No podemos permitir que haya un conflicto bilateral que vaya en contra no solo del intercambio comercial, sino también de la cuestión cultural y hasta familiar".

Para luego advertir: "Si llegara a haber un conflicto que escalara un poco más y se podría generar un problema para pasar a Brasil o que ellos pasen para acá. Muchos misioneros tienen del otro lado a sus hermanos, sus primos, sus tíos… tenemos que tratar de buscar una vía que lleve más tranquilidad a las familias”.

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Sobre el viaje, expresó: “La mayoría de los que estamos en esta delegación pertenecemos al Grupo de Amistad con el Brasil, en la parte de diplomacia legislativa, y tenemos una agenda importante con senadores y diputados en Brasilia. Buscaremos alguna vía de diálogo, porque es muy importante”.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), cada legislador pagará su vuelo y sus gastos; el proyecto fue impulsado por Nicolás Massot, de Encuentro Federal, e incluye dos reuniones para este miércoles: una con el secretario general de Relaciones Institucionales, José Guimarães; y otra con la vicecanciller María Laura da Rocha. También se reunirán en el Senado con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina.

La comitiva, según NA, estará formada por Massot; Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Martín Lousteau, de la UCR; Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Oscar Herrera Ahuad, presidente del nuevo bloque Argentina Federal; y Eduardo Falcone, del MID.