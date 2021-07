Tucumán: cierres con sorpresas y una interna histórica

Cerramos el 24 de julio, y en el país hay sorpresas. Hay en juego 10 bancas para que, en diputados, el kirchnerismo tenga libertad legislativa y en el senado se juega la hegemonía del oficialismo. A nivel nacional la gran novedad fue Sergio Palazzo, gremialista de la bancaria que ocupara el cuarto lugar como pre candidato a diputado por la lista liderada por Victoria Tolosa por la provincia de Buenos Aires, que en cierta forma es una impronta el incluir un representante de un gremio fuerte que funciona a los fines estratégicos de territorio e imagen, pero que además aclaro que tendrá libertad de opinión respecto a su posible desempeño legislativo.

Pero las novedades también incluyen a la lista de María Eugenia Vidal, que importo un tucumano en su lista, Pablo Walter, quien fue Senador Nacional por Tucumán, luego ocupo el lugar de presidente en AYSA, cargo que hoy detenta Malena Malgarini, la esposa del diputado nacional Sergio Massa. Este hecho que podría haber implicado un cambio de domicilio, da que pensar que a veces importa más la estrategia de poder, que el poder hacer.

Elecciones 2021: cuándo son las PASO y las Legislativas

Pero pongamos el enfoque en Tucumán. Que renueva cuatro diputados y tres senadores. De los cuales 2 diputados son oficialistas y 2 pertenecen a la oposición, y en diputados dos son oficialistas y un opositor. Ahora bien, parece una suma, pero es una cuestión de números, ya que esas bancas que se disputan en Tucumán más que los resultados de la voluntad popular pueden resultar en un juego de suma 0 que cambie la vida de todos los argentinos. Empecemos por el frente oficialista, el cual no tuvo unidad a pesar de los rumores que comenzaron a circular 24hs del cierre del plazo para la presentación de las listas. Desde 2019 a la fecha que la división en el ejecutivo no tiene vuelta atrás, empezando por una votación por la elección del defensor del pueblo, pasando por el despido masivo de empleados de bloque hasta el intento del Vicegobernador de solicitar el espacio en la lista de diputados para Gladys Medina, esposa del intendente de la Banda de Rio Salí Darío Monteros, hombre de confianza del mismo. Antes de terminar la semana, parecía que iba a haber unidad en el justicialismo, pero se hizo efectiva la división entre el Gobernador Juan Manzur y el Vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Mientras Manzur tiene en su lista (Lealtad Peronista) de pre candidatos a diputado a la Ministra de Salud Rossana Chahla y el subsecretario de Relaciones Internacionales y referente de la Cámpora Alejandro Melo, el Vicegobernador encabezará el mismo su propia lista (Todos por Tucumán) junto a Gladys Medina. Pero hagamos un paréntesis en la Ministra de Salud, quien se destaca por la gran organización que tuvo con la campaña de vacunación para el Covid-19 y porque siempre resalto que no es una militante de carrera sino una trabajadora de la salud. Retomando, en senadores, Manzur también jugará, pero de suplente junto al actual diputado Pablo Yedlin encabezando la lista junto a la legisladora Sandra Mendoza.

En el caso de Jaldo, su caudillo y amigo, Antonio Ruiz Olivares junto a Graciela Gutiérrez harán frente a la lista de pre candidatos a senador de Manzur. Es preocupante pensar que, en esta interna sin cuartel en donde la violencia verbal ya cruzo todo limite, durante los próximos dos meses, la violencia física podría ser moneda de cambio en el territorio tucumano. En el caso del frente opositor debemos dividir en dos frentes, uno es Juntos por el cambio, que tendrá un paso entre tres listas y el otro es Fuerza Republicana que presento lista única, convirtiéndose en una jugada estratégica aprovechando los errores de los demás. Juntos por el Cambio no llego a un acuerdo y las listas se multiplicaron como peces al igual que los frentes.

Encuesta: Mariano Arcioni y Juan Manzur, entre los gobernadores con mayor imagen negativa

Por un lado, tenemos la lista de los intendentes radicales de Concepción y Yerba Buena, “Juntos por Tucumán”. Como pre candidato a diputado será Roberto Sánchez, acompañado de Paula Omodeo, representante por el partido CREO, un espacio nuevo que viene a traer la impronta y la participación de los sectores económicos afectados por la pandemia y las malas decisiones en materia económica y que además presenta caras nuevas y sobre todo jóvenes capacitados y con fuerza transparente para comenzar a hacer gestión por la provincia, veremos si mantienen esta energía intacta durante estos dos meses y no los agota el timing político. Pero hay que destacar el rol de Roberto Sánchez que fue electo y reelecto como intendente de Concepción, prácticamente de manera unánime, además en cuestiones de imagen, esta visto como un buen candidato opositor que realizo una gestión en obras y de manera austera. Mientras que en el senado encabezará el intendente Mariano Campero junto a Indiana Mendilaharzu, quien tuvo su primera experiencia acompañando en la lista de diputados de 2019, de Manuel Courel, Jefe de Gabinete de Yerba Buena. Por otro, la lista de la actual senadora Silvia Elías de Pérez y el actual diputado José Cano.

Una lista en la que hicieron un cambio de espacios, en donde Cano va por el senado acompañado por la ex concejala de Coalición Cívica, Sandra Manzone (que hasta hace no mucho acompañaba la gestión de Germán Alfaro) y Silvia Elías de Pérez por la diputación secundada por el ex legislador por el PRO, Alberto “Tito” Colombres Garmendia. Pero lo curioso de su lista son algunos de sus suplentes, como en el caso de la lista a diputados, la cual la integra Belén Cejas, militante radical y esposa de Leandro Argañaraz, hijo del interventor José Francisco “Lucho” Argañaraz, que además está contratado por la diputada radical Lidia Ascarate, (pero se dice que previamente fue una herencia del diputado José Cano).

En el caso de los suplentes del senado, está la ex diputada radical Teresita Villavicencio, que finalizo su mandato en 2019 votando en favor de la polémica ley de alquileres junto al diputado José Cano, que con sus votos silenciosos y cómplices perjudicaron a todos aquellos inquilinos que aún no tienen posibilidades de acceder a la casa propia, como así también a aquellos propietarios que viven de los alquileres de un par de departamentos. Sumado a esto, no olvidemos que, en esta trama, existen lazos familiares, herencias de asesores entre ambos, polémicos como en el caso de la hija de Alberto Darnay, Gustavo Pérez, y el supuesto asesor que tendría en su closet, unas supuestas empresas fantasmas a su nombre.

PASO 2021: Cómo podría quedar el Congreso tras las elecciones

Como socios que hicieron su carrera política a la par, convirtiéndola en una vitalicia en lugar de una herramienta de sana democracia. Sin olvidar la causa del Plan Coreano, que aún no tiene desenlace (Se esperan los sobreseimientos e imputaciones que correspondan), que ocurrió durante la gestión de José Cano como titular del Plan Belgrano. Y pasando por el antecedente del año 2011, donde se lo mencionó junto a su supuesta socia política y actual compañera de fórmula, Silvia Elías de Pérez, como posibles destinatarios de los fondos desviados de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán), presuntamente, por el ex diputado Luis Sacca, que habrían sido usados para financiar sus campañas.

Y por último tenemos la lista del intendente Germán Alfaro (Juntos por Construir) conformada en las pre candidaturas a diputados por Ramiro Beti, concejal electo en 2019 por Concepción y actual presidente del PRO Tucumán, secundado por la concejala de Bella Vista, Paula Quiles, esposa del intendente reelecto de Bella Vista, Sebastián Salazar. Mientras que, en senadores, la encabezará el propio intendente Germán Alfaro y será secundado por su esposa la diputada Beatriz Ávila, quien supo ganarse su lugar, desplegando un gran trabajo de gestión y proactividad constante. No obstante, esta lista genero un par de dudas, comenzando por quien encabeza diputados, ya que Ramiro Beti, pertenece a la misma localidad que el intendente Roberto Sánchez, y en comparación de sus adversarios en esta PASO, es el menos conocido y que además sus votos, sin desmerecer su performance electoral, fueron en parte del caudal del intendente Sánchez, ya que encabezó la lista oficial. Se corre el rumor, de que esta decisión esta puesta más en vistas de una ambición personal por quedarse con el cargo de intendente de su par concepcionense que dejara en 2023, amparándose en una supuesta bajada de línea de CABA, no queriendo imitar el gesto que figuras como Patricia Bullrich hicieron, al hacer un paso al costado.

Sin embargo, esta teórica porteñización de la lista puede costarle caro, teniendo como cabeza de tracción en las listas adversarias, a dos personalidades que tienen su caudal y son conocidas, por lo bueno y por lo malo de sus trayectorias, pero que aun así captan más votos. Esto permite dejar abierta la posibilidad de un collage en la lista de diputados, además teniendo en cuenta que no tiene ni un sólo cuadro político de capital, cuando su fortaleza es la capital. Pasando a la lista de senadores, quizás el gran problema de esto sea el suplente que se incorporó, Rolando “Tano” Alfaro, quien es recordado por el informe de PPT en 2015 en donde se mostraba con 15 mil vestidos de fiesta producidos por costureras en un taller que estaba financiado por salarios de la legislatura, y que además de esta anécdota es un dirigente kirchnerista declarado. Y la gran preocupación de esta decisión es que genera más dudas ¿Cómo reaccionara el electorado de Juntos por el Cambio, que tiene como límite el kirchnerismo? Y hasta hace no mucho, su hijo, el legislador Pablo Alfaro, se declaraba en redes como jugador del Vicegobernador Osvaldo Jaldo.

En un medio local de la provincia, se dijo que haría un pase en la legislatura para incorporarse al bloque del intendente, sin embargo, no importa si fue una decisión estrictamente desde lo territorial, pero son cosas que a la clase media le hace ruido y mucho no simpatiza. Pero nuestro análisis no termina aquí, sino que aún falta escribir sobre Fuerza Republicana, la cenicienta de la política que comenzó hace más de 20 años y que silenciosamente fue creciendo en paralelo a la desconfianza de la gente y la antipolítica. Su gran debut como un adversario silencioso fue en el año 2017, cuando puso en riesgo la segunda banca de Juntos por el Cambio, sin mover un dedo.

Internas para todos en Juntos por el Cambio: cierres frenéticos en Santa Fe, Córdoba y Tucumán

Esto fue solo un anticipo de lo que venía en 2019 cuando ingreso con 4 concejales y 8 legisladores que ni el mismo Ricardo Bussi, quien lidera este frente, se lo esperaba. Una nota de color, es que parte de los hoy funcionarios de Fuerza Republicana son outsiders, término que tanto suena en los análisis, por ejemplo, en el concejo deliberante la mitad del bloque fueron secretarias durante 2015-2019 y en la legislatura un empleado de limpieza de piletas. Sin desmerecer la voluntad y las aptitudes que puedan tener en su desempeño, está claro Ricardo Bussi supo capitalizar los errores de Juntos por el Cambio, a los que señala como responsables de no permitir la unión de la oposición y de cómplices para con Manzur, por eso hoy apuesta fuerte a obtener una banca de diputados de la oposición presentando una lista única, en la cual él encabezará la lista a senadores secundado de la concejal Liliana Leiva, una de las outsider de las que comentamos.

Y en diputados pondrá la ficha en la legisladora Nadima Pecci secundada por el legislador Gerardo Huesen. Sólo nos resta concluir, que estas PASO serán una olla de presión, en la que preocupa en que sólo la estrategia de poder tiene prioridad, más que la estrategia de poder hacer y que en muchos casos existen dudas de cómo van a responder legislativamente, sobre todo en diputados, donde sólo diez votos y algún lobby, permiten que leyes nefastas, como la ley de alquileres, salgan sin ningún tipo de discusión ni show mediático. Y que muchas listas entre oficialistas y opositoras cometen el error de desgastar a sus máximas figuras de cara a un 2023, como si fueran próceres al estilo San Martin, salvaguardando la enorme distancia, y olvidándose por completo que hay un electorado, que están muy enojados y que no representan un mero trámite.

Ese electorado silencioso que mirará cada error, que están cansados de la inflación, de no llegar a fin de mes, de que sus hijos y nietos quieran irse como sea (con o sin ciudadanía), ese electorado que en las encuestas siempre se dice indeciso, es el que hay que mirar con atención, porque es el que transforma a la chica con harapos en cenicientas. Y que, por cenicienta, en el caso Tucumán, no me refiero a Fuerza Republicana, sino a todos los extremos que aprovechen esta oportunidad de cansancio, sin una proyección de poder hacer. Y también hay que tener en cuenta que los romanos vitalicios, tampoco son la simpatía de este electorado. Recuerden que este no es el juego de la silla, en el que el candidato corre y elige solo su banca, es la sociedad quien vota y los transforma en carroza o calabaza a las 00hs.

(*) Estratega y Analista Política, especialista de investigaciones sobre corrupción

RI