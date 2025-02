En medio del escándalo por la promoción de $LIBRA, el senador Francisco Paoltroni calificó el episodio como un "error gravísimo" por parte del presidente Javier Milei y apuntó contra su círculo más cercano. En ese sentido, instó al mandatario a "desarmar" el triángulo de hierro que lo rodea y a "borrar de un plumazo" a su asesor Santiago Caputo, a quien acusó de perjudicarlo.

"Si este hombre está en el triángulo de hierro estamos en problemas", advirtió el exlegislador de La Libertad Avanza (LLA) en diálogo con LN+, señalando a Caputo como responsable de "entregar al Presidente de pies y manos". “Exactamente eso lo dije en agosto del año pasado cuando me llamó a la Casa Rosada y me dijo que me calle. Ahí dije que teníamos un gravísimo problema institucional en puerta”, continuó.

Escándalo $LIBRA: ¿Es culpable Javier Milei?

De esa manera, recordó el encuentro que tuvo con Caputo luego de haberse pronunciado en contra de la candidatura de Ariel Lijo en el Senado, lo que le valió su salida del bloque oficialista. “¿Cómo una persona que no es ni funcionario le pide a un senador que se calle?”, cuestionó Paoltroni.

Asimismo, el legislador del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso se mostró contundente sobre el escándalo de la criptomoneda, que movilizó millones de dólares en cuestión de horas antes de desplomarse. "Cualquier persona que se dedica mínimamente a los negocios, que tiene un capital, y que la gente confía, no puede hacer una recomendación así", afirmó, a la par que sentenció: "Si no sabe, que no hable".

Francisco Paoltroni sostuvo que Santiago Caputo es el responsable de "entregar al Presidente de pies y manos".

En ese sentido, señaló que el episodio afectó la credibilidad del jefe de Estado y advirtió: "Está traicionando la confianza de la gente y ese es el capital más preciado". También cuestionó el rol del entorno presidencial en la situación: "¿Quién de su entorno lo sentó con esos personajes? Le están haciendo daño al Presidente. Él no puede estar en esa situación".

Por ese motivo, insistió en la necesidad de que Milei tome decisiones urgentes: "Se termina el tiempo, hace un año que estoy atacando el entorno del Presidente y no toma medidas. Sigue con Lijo, con Caputo al lado, y los errores cada vez son más graves". Además, fue tajante al pedir la salida de Santiago Caputo, a quien consideró responsable de muchos de los errores del Gobierno. "A Santiago Caputo lo tiene que correr de un plumazo, sino va a continuar la caída y la pérdida de confianza", subrayó.

Dirigiéndose directamente a Milei, el senador le aconsejó: "Desarmá al triángulo de hierro (...) Es imposible una Argentina con los mismos de siempre. Limpiá a todos estos kirchneristas de los que te rodeaste y sacá a todos los aduladores, obsecuentes, estos tipos que te palmean y que te están clavando un puñal".

El misterioso "empresario cripto" detrás de $Libra y los falsos acuerdos que anunció en Argentina con el gobierno porteño y la UTN

A pesar de sus críticas, Paoltroni aseguró que continuará respaldando las iniciativas legislativas del oficialismo, aunque anticipó que no votará a favor de la suspensión de las PASO, ya que considera que no era un tema prioritario para la agenda libertaria. "Han sido una herramienta para darle representatividad a la ciudadanía. De hecho, Milei ganó gracias a que fue instalado en las PASO y en mi caso pasó lo mismo", explicó sobre las primarias.

Además, señaló que la eliminación de esa instancia electoral responde a una estrategia de Santiago Caputo para polarizar con Cristina Kirchner. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados, será debatida este miércoles en labor parlamentaria, donde se terminará de definir el proyecto de ley que será discutido este jueves en sesión.

