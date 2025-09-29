Un sitio antiguo del Hospital Sommer fue hackeado para promocionar una criptomoneda falsa

Una página web oficial del Gobierno, con dominio .gob.ar y vinculada al Hospital Nacional Sommer, fue utilizada este domingo para promocionar una supuesta criptomoneda llamada “Sommer Token”. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que se trató de un ciberataque y que el criptoactivo era falso.

El activo digital aparecía presentado en el sitio como “la moneda digital oficial” del Estado nacional y se describía como una “iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional”, diseñada para “combatir la inflación”, “estabilizar la economía” y “democratizar el acceso a las finanzas digitales”.

La publicación encendió las alarmas en el Gobierno nacional, después de que especialistas advirtieran que la moneda se basaba en la blockchain de Solana, la misma plataforma utilizada en el lanzamiento de $LIBRA, el activo que en su momento promocionó el presidente Javier Milei.

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación sobre la falsa criptomoneda publicada en un sitio oficial.

“El único sitio web oficial del Hospital Nacional Sommer es argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer. El sitio donde se realizó el anuncio fraudulento es antiguo y estaba en desuso desde hace años. Esa página fue hackeada y reactivada para difundir una noticia falsa”, informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación a través de la red social X.

Desde la cartera que conduce el ministro Mario Lugones señalaron, además, que se abrirá una investigación judicial y se presentará la denuncia penal correspondiente. “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”, advirtieron desde Salud.

El episodio se suma a una serie de ataques informáticos recientes contra organismos del Estado. El viernes pasado, la cuenta oficial en X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue vulnerada para promocionar las criptomonedas $MIRA y $XPL.

"Policía Federal Argentina y Mira Network: ¡ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT. ¡Recompensas limitadas disponibles! ¡Reclama ya!” (en inglés: “Policía Federal Argentina X Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”), decía el mensaje publicado, acompañado por un enlace que redirigía a un supuesto sitio de compra.

Más de una hora después, la PFA emitió un comunicado para aclarar que había sido “blanco de un ataque informático internacional”.

A principios de este año, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también fue víctima de un hackeo: se filtraron recibos de sueldo de efectivos y, en algunos casos, los atacantes habrían realizado descuentos ilegítimos a través de falsas mutuales.

