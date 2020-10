Vanesa Siley: "Hay una constante de Rosenkrantz para beneficiar a genocidas"

La diputada del FdT y consejera de la Magistratura Vanesa Siley dio detalles este lunes 5 de octubre del pedido de juicio político presentado contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. "El 25 de septiembre presentamos el pedido de juicio político a Rosenkrantz, que recoge los fundamentos de 3 pedidos anteriores", expresó, y aclaró que "en el 2017 se pidió el juicio político a Rosenkrantz por el 2x1 a genocidas".

En declaraciones a El Destape Radio, la legisladora indicó: "No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente". En este marco, aseguró que "cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación". Además, afirmó que "en 2018 Rosenkrantz falla de la misma manera en el caso Rufino Batalla y en 2020 en el caso Amelong pide domiciliaria" y que "hay una constante de Rosenkrantz para beneficiar genocidas".

El Gobierno se despegó del juicio político a Rosenkrantz

En otro sentido, Siley indicó: "La causa Ledesma la tiene Rosenkrantz en su vocalía y no avanzó nada desde que él la tiene”. Y dijo que "en la causa por el Apagón de Ledesma se denuncia la complicidad de Blaquier en el plan sistemático de desaparición de personas". En otro tramo de la entrevista sostuvo que "el Caso Blaquier es una de las causas emblemáticas de participación civil en la dictadura" y que "la familia Rosenkrantz tiene relaciones con la familia Blaquier. Comparten la fundación Cimientos".

Además, la legisladora aseguró: "Dijeron que el pedido de juicio político a Rosenkrantz es para presionar. Eso es en el plano interpretativo". También aseveró que "una de las causales de juicio político es que no convocaban a la Comisión Interpoderes y el propio Rosenkrantz lo interpretó y la convocó" y que "el pedido de juicio político lo hicimos antes de que resolvieran el per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli".

El Gobierno nacional salió este sábado 3 de octubre a despegarse del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde Casa Rosada dicen que fue a "título individual" de Siley, y negaron que sea "en represalia" por aceptar el per saltum.

Juicio político: JxC salió a defender a Rosenkrantz de "una extorsión que no permitiremos"

En esa línea, aclararon que la diputada del Frente de Todos presentó el pedido de juicio político el 25 de septiembre, cuatro días antes de que la Corte Suprema aceptara el per saltum y frenara el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Por último, negaron que la iniciativa tenga que ver con una "represalia" por aceptar el per saltum. El proyecto de Siley pide abrir el proceso de juicio político contra Rosenkrantz bajo la acusación de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

El proyecto de Siley generó el rápido rechazo de Juntos por el Cambio en las redes sociales. Tras la polémica generada, desde el Gobierno también tomaron distancia, aunque recordaron que en 2017, debido al fallo del 2x1 para represores, hubo tres pedidos de juicio político contra los jueces del máximo tribunal Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, que fueron presentados por diferentes bloques de diputados.