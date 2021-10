Tolosa Paz se desligó de la multitud en cancha de Nueva Chicago: "Yo no organicé el acto"

La candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, habló del acto del oficialismo en la cancha de Nueva Chicago, ceremonia que pareció haber violado el aforo para eventos multitudinarios y que terminó con el allanamiento del estadio y su clausura. "Los organizadores deben dar explicaciones", dijo.

"Yo entiendo que este programa debe tomar temas de actualidad. Pero también tienen que entender que yo no organicé el acto, no me compete dar respuestas. Los que organizaron el acto darán explicaciones", sostuvo Tolosa Paz en diálogo con Todo Noticias. El evento, en el que habló el presidente Alberto Fernández y al que asistió la candidata, fue coordinado por organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos.

Desvinculándose de la responsabilidad en la coordinación de dicho acto, agregó: "Fui invitada a ese evento. No puedo rendir cuentas sobre el aforo del evento en Nueva Chicago. No puedo contestar aunque a la vista sean muchas personas".

"Cuando uno va a un evento o cualquier situación donde se exige normas y responsabilidad, se trata de cumplir. Si los aforos no se cumplen, está mal porque hay que cuidarnos", insistió la candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires.

Bajo la misma línea, y siendo reiterativa, sostuvo: “No soy yo la que tiene que calificar lo que ocurrió en este evento. En todo caso, si hay una denuncia judicial, eso se verá en la órbita de la Justicia, si hubo cumplimiento o no”.

Asimismo, admitió que "cuando uno va a un evento donde la pandemia exige normas, aforo y responsabilidades es muy importante que muchas de ellas las tratemos de cumplir y muchas de ellas llegamos a lugares donde eso no se cumple".

Allanaron y clausuraron la cancha de Nueva Chicago tras el acto de Alberto Fernández

Tolosa Paz mencionó el sobreseimiento de CFK: "Era una causa sumamente armada"

Con respecto al fallo del Tribunal Oral Federal N°8, resolución que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y demás referentes políticos en la causa por el Pacto con Irán, reconoció: "Quedó demostrado que esta causa era sumamente armada contra CFK".

"Se está buscando una judicialización constante de la política", denuncio a continuación a la vez que reparó: "Esta es la Justicia que tenemos. Hay que ir construyéndola día a día para que puede ser mucho mejor y más eficiente".

Apuntando contra el expresidente Mauricio Macri, habló sobre la existencia de "una mesa judicial" ya que "había jueces que jugaban al tenis" con el líder de Cambiemos. Finalmente, retomó la decisión judicial y celebró que "no haya habido delito".

En los últimos tramos de la entrevista, Tolosa Paz reivindicó la figura del excanciller Héctor Timerman, uno de los imputados en la investigación: "Hoy empieza la reparación de su figura, de alguien que murió por no acceder a un sistema sanitario que le salve la vida".

JFG / ED