La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una dura respuesta a Patricia Bullrich en medio de la sesión del Senado: “La democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”. A través de las redes sociales, el cruce se produjo mientras la Cámara alta debatía proyectos sensibles vinculados a jubilaciones y discapacidad.

A pocos minutos de iniciado el debate, la ministra de Seguridad cuestionó que Villarruel presidiera la sesión impulsada por la oposición. Le pidió que abandonara su lugar para frenar el tratamiento: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside”, escribió. Y sumó: “No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó”.

Tras recibir la crítica, la titular de la Cámara alta defendió su rol institucional y retrucó con firmeza. Recordó que la sesión ordinaria ya había sido fijada y que su deber es presidir “me guste o no”. Además señaló: “Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente”.

Villarruel le retruca a Bullrich en medio del debate por jubilaciones y discapacidad

La titular del Senado también cuestionó el pasado político de Bullrich, al señalar que “pululó de partido en partido”, y remarcó su propio posicionamiento frente al kirchnerismo: “Lo combatí siempre”. Acerda de los temas tratados, sostuvo que los tres proyectos con media sanción de Diputados no contaban con dictamen, pero reconoció que “el recinto es soberano” y votó avanzar igual.

Cerró su mensaje con una frase filosa: “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional”.

Patricia Bullrich no quiere dar el brazo a torcer

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y avivó la interna libertaria con un fuerte mensaje público. A medida que avanza el debate por la sesión impulsada por la oposición en el Senado, la funcionaria no dudó en apuntar a quien acusa de actuar por conveniencia personal.

Al ser consultada en una entrevista, Bullrich lanzó: “¿Qué pretendes tú, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’?”, y ratificó su rechazo a la postura de Villarruel. Y agregó: “Usted fue elegida para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos”.

Bullrich endurece su postura y redobla críticas en la interna política

La crítica se desató luego de que la vicepresidenta habilitara una sesión especial impulsada por la oposición, en la que se debaten proyectos incómodos para el oficialismo, como el aumento de jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Si va a habilitar sesiones que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguida desde la Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”, sentenció la ministra.

Y la interna libertaria sigue sumando capítulos

A pocas horas de que su compañero de fórmula cancelara su viaje a Tucumán por supuestos “problemas de niebla” en Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a la provincia norteña para participar del 209 aniversario de la Declaración de la Independencia. El mandatario iba a participar de la vigilia del martes, pero suspendió cerca de las 18.

En diálogo con la prensa, contó que salió tarde, pero que ya había decidido viajar porque vino muchas veces antes: "Estoy muy contenta de estar acá de nuevo", afirmó.

Villarruel marca perfil propio y se distancia de Milei en plena tensión oficialista

Más temprano, frente a las cámaras de C5N, expresó: “No solo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina. He visitado muchas veces Tucumán, tengo amigos acá. ¿Cómo no venir en una fecha tan importante como la de la Independencia?”. Al finalizar el acto, la vicepresidenta se acercó a la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, donde fue recibida por el arzobispo Carlos Sánchez. El templo suele ser escenario de los actos litúrgicos patrios.

MV