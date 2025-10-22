La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, se refirió a la incertidumbre sobre el dólar y, con la idea de alejar los fantasmas, trajo al presente uno de los más temidos: “Capaz que mañana te ponen un corralito”, expresó.

La postulante correntina remarcó que, frente a las dudas, las personas reaccionan por miedo, y desligó de responsabilidades al presidente de la nación. “¿Le corresponde a Javier? No, la verdad que no. Es la historia económica de nuestro país la que ha hecho que no sepamos qué va a pasar el lunes”, sostuvo en una entrevista con TN.

Con tono irónico, también se refirió a las críticas constantes que recibe el oficialismo pese a los esfuerzos del mandatario libertario y declaró" "Le pone el lomo y la vida a este país, y hace todo lo que está a su alcance. Lo ves trabajando día y noche y todo es un problema: viaja a Estados Unidos, viene, da notas en los medios, escribe un libro y se ocupa del país"

"Nunca vamos a ver una cosa buena del Presidente, nunca. No escuché nada que digan ‘Che, qué bueno’. Sin embargo, no, el dólar hoy está disparado”, se quejó la candidata.

Durante su intervención, la candidata libertaria analizó por qué el dólar se dispara en la previa de las elecciones nacionales del próximo domingo 26 de octubre. En ese sentido, atribuyó la volatilidad de la moneda extranjera a la historia económica del país y al miedo de los ciudadanos, lo que la llevó a mencionar uno de los mayores temores de la sociedad argentina.

“Acá te está diciendo un experto que es una realidad, lamentablemente, culturalmente y ante un hecho de una elección. Vos sabés cómo es: es por miedo. Entonces, ante las dudas, me resguardo. Capaz que mañana te ponen un corralito”, expresó la correntina.

Después de su declaración, la vedette aclaró rápidamente que no pensaba que pudiera ocurrir una corrida durante el gobierno de Milei. “No con este presidente”, dijo luego de mencionar el temido “corralito” de la crisis económica de 2001.

Durante la entrevista, Gallardo también fue consultada sobre las temáticas que impulsaría en caso de llegar al Congreso de la Nación. “A mí me interesa lo social. Me interesa la pobreza y los temas que tienen que ver con los vínculos humanos. Me preocupa la vulnerabilidad y la falta de oportunidades”, afirmó.

Al mismo tiempo, reiteró su apoyo al Ejecutivo y defendió la gestión del mandatario: “Este Presidente estuvo dos años tratando de estabilizar una economía y de lidiar con flagelos sociales que no le pertenecen”, aseguró.

Gallardo, quien dio el salto a la política tras una carrera en los medios como actriz y panelista, busca llegar al Congreso como diputada nacional. En sus apariciones públicas combina un discurso directo con referencias a la vida cotidiana de los ciudadanos, intentando desmarcarse de los discursos más polarizados.

