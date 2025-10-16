Virginia Gallardo fue a promocionar su candidatura a la televisión y terminó confesando que no está preparada para ser legisladora

Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, tuvo un fuerte intercambio con Cristina Pérez, cuando la periodista le preguntó si se sentía capacitada para hacer una ley, y la joven, visiblemente incómoda, le respondió “claramente leyes no hago”.

Todo ocurrió este miércoles 15 de octubre, en el programa que la conductora tiene en LN+, donde le consultó a su invitada: “¿Sentís que hay algún tipo de prejuicio? ¿Te sentís preparada?”. La exnovia de Ricardo Fort le replicó: “Volvemos a lo mismo, ¿qué condiciones te pide el código para ser diputada? O sea, tener 25 años, ser residente de tu provincia, digo, no te pide un título”.

Virginia Gallardo dijo que en Argentina hay más pobres que habitantes y después pidió perdón por "no aclarar"

Y agregó: “Lo que yo siempre digo es tener un título o, en este caso, una trayectoria en política, ha demostrado (risas) que no siempre es resultado de nada, porque creo que si personas como nosotras, porque la gente pide a gritos que personas outsiders, nuevas...”. En ese punto, Pérez la interrumpió para decirle: “Bueno, pero supongo que uno tiene que tener cierta idoneidad para hacer una ley, ¿te sentís preparada para trabajar?”.

Ante la insistencia de la periodista, Gallardo se sinceró: “Claramente leyes no hago, pero sí de involucrarme, de estudiar, de relacionarme de los mejores que puedan llevar adelante, de la mejor manera, esa tarea”.

El ataque de José Mayans contra Virginia Gallardo

En su discurso en el recinto, el pasado 21 de agosto, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, comenzó diciendo: “Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente (Milei) dice que ganamos 10 millones de pesos, nunca ganamos esa plata. Un mentiroso”.

“No soy la mejor política”: la autocrítica de Virginia Gallardo que generó repercusión

En ese punto, apuntó contra la exvedette: “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

HM