Vizzotti: "Ni Alberto Fernández ni el Gabinete especularon sobre la pandemia con fines electorales"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló este domingo 8 de agosto sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en Argentina e insistió en que tanto Alberto Fernández como el Gabinete no "especularon sobre la pandemia con fines electorales".

"Las medidas no son electorales sino sanitarias. Ni el Presidente Alberto Fernández ni el Gabinete han especulado sobre la pandemia con fines electorales. Eso no quita que no tenga un rol muy importante en las elecciones", remarcó Vizzotti en C5N.

Cambiando el foco del debate, puso énfasis en que "el sistema sanitario siempre de respuesta" y que "todavía no hay circulación comunitaria de la variante Delta", mutación del coronavirus que alteró el paradigma tanto en el país como en el resto del mundo.

"En Argentina hay tres variantes y por ahora, predomina la Manaos. Hay que seguir cuidándose, hacer el aislamiento cuando vuelven al país. Con 60% de los mayores de 50 vacunados con el esquema completo a fin de agosto, disminuirá la internación", agregó.

Respecto de la combinación de vacunas, la ministra de Salud sostuvo: "Estamos trabajando con la vacunación de Sputnik V con Moderna y AstraZeneca, además de iniciar segundas dosis con Sinopharm y Moderna".

En vistas a un posible aumento de casos por Covid-19, Vizzotti anticipó que "El Consejo Federal de Educación evaluará si se suspende la presencialidad en las escuelas" y que para el resto de las actividades "es difícil" saber qué pasará.

Combinación de dosis: vacunados con Sputnik podrán "elegir" otra o "esperar", anunció Vizzotti

Centrándose una vez más en las vacunas, recalcó que "hay una gran confianza de la población a diferencia de lo que pasa en Europa y Estados Unidos". Nosotros no tenemos que generar estimulantes para esta situación. Acá hay demanda de dosis", precisó.

A continuación, habló también sobre la producción de ambos componentes de la vacuna Spuntik V contra el coronavirus en el país e celebró: "Estamos en el tramo final de la producción propia de la vacuna en el Laboratorio Richmond".

En los últimos tramos de la entrevista, Vizzotti dio detalles sobre el panorama pandémico actual, resaltando que "llevamos 10 semanas seguidas de baja de casos" e insistió: "A futuro nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus".

JFG