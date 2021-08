El Gobierno no descarta una norma que favorezca a los vacunados contra el Covid-19

En el marco del avance del plan de vacunación contra el Covid-19, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti se refirió este sábado 7 de agosto respecto a la obligatoriedad del inoculante y señaló que el Gobierno no descarta una norma que favorezca a los vacunados, algo que por el momento es opcional. A su vez, se refirió a las nuevas medidas, entre ellas las flexibilizaciones y la ampliación del cupo para el ingreso de argentinos en el exterior.

"Quienes se vacunan no solo reciben un beneficio individual sino que aportan al bien colectivo. Así que tienen que tener una ventaja en relación a quien decide no aplicarse una dosis en medio de una emergencia sanitaria", subrayó Vizzotti.

A su vez, la funcionaria destacó que el 80 por ciento de la población mayor de 18 años ya cuenta con una dosis del inoculante, mientras que mas del 50 por ciento de la población mayor de 60 años ya completó su esquema de vacunación. “Son muchas las personas que quieren vacunarse”, indicó Vizzotti en diálogo con radio AM 750

En tanto, la ministra de Salud aseguró que por ahora no es necesario una reglamentación que sirva de incentivo para que las personas se vacunen dado que actualmente existe una aceptación alta del inoculante por parte de la población. “No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”, puntualizó la titular de la cartera de Salud, y agregó: “Para quienes eligieron no vacunarse, vamos a trabajar para fortalecer la confianza”.

Las nuevas medidas

En línea con los indicadores epidemiológicos, este sábado el Gobierno nacional anunció el DNU con las nuevas medidas en el marco de la pandemia de coronavirus que regirán hasta el 1 de octubre, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales.

Respecto a las flexibilizaciones, Vizzotti dijo que "ahora el parámetro de alerta va a ser que aumenten las internaciones en terapia y que el sistema de salud esté tenso. Si logramos avanzar con el programa de vacunación la expectativa es que eso no suceda".

“El desafío es que agosto sea el mes de las segundas dosis para poder avanzar en este plus de cobertura", afirmó la funcionaria nacional que a su vez destacó que tanto la curva de casos como las internaciones y muertes ligadas al Covid-19 “están bajando de forma sostenida por octava semana consecutiva".

El Gobierno amplió el cupo para el ingreso al país a 1.700 personas por día

Ante el vencimiento de la etapa de restricción de ingreso del exterior con un cupo de 600 personas, lo cual retrasó el ingreso de la cepa Delta del coronavirus, el Gobierno nacional oficializó este sábado la prórroga del cierre de las fronteras hasta el 1 de octubre y amplió el cupo a 1.700 personas provenientes del exterior por día hasta el 1 de septiembre.

"Vemos en Europa unos meses adelantado lo que puede pasar y la diferencia que tenemos en este momento es justamente que Argentina ha logrado retrasar en todo este tiempo el ingreso de la variante Delta como circulación predominante. Tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes", evaluó Vizzotti.

Se estima que en septiembre el cupo se eleve a 16.100 plazas en función del establecimiento de nuevos corredores aéreos seguros y del cumplimiento del aislamiento obligatorio. Por su parte, las provincias continuarán con los controles de aislamiento con el apoyo de Migraciones y las fuerzas federales, tal como ha sido hasta el momento.

“Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse. Vamos a trabajar para que las muertes sean las menos posibles y sabiendo que no va a desaparecer el virus”, sentenció Vizzotti.

