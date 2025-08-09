El vocero presidencial Manuel Adorni difundió este sábado un controvertido spot de Alianza La Libertad Avanza, en línea con la campaña oficial llamada “Kirchnerismo nunca más”. El video reúne declaraciones recortadas de figuras del kirchnerismo y aliados, como el gobernador Axel Kicillof, Guillermo Moreno y el referente Juan Grabois, con frases que buscan ponerlos en tela de juicio de cara a las elecciones legislativas de septiembre y octubre.

El material inicia con Kicillof diciendo: “Gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”. Luego, incluye a Moreno afirmando: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno que viva de lo ajeno pero con código. ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley del juego”. Este spot se inscribe en la estrategia electoral de LLA, que busca confrontar directamente con el kirchnerismo y acentuar la polarización política a pocas semanas de los comicios.

Javier Milei arrancó la campaña electoral con un acto en La Matanza: “Kirchnerismo Nunca Más”

Cómo es el spot de LLA sobre "Kirchnerismo nunca más"

Aunque el spot difundido por Adorni generó fuertes repercusiones entre los libertarios por las polémicas frases de dirigentes kirchneristas, desde la oposición advirtieron que el video combina fragmentos de discursos y declaraciones antiguas, muchas recortadas y fuera de contexto, con el objetivo de reforzar el mensaje crítico.

Además de las declaraciones de Kicillof y Moreno, el spot también incluye a Dady Brieva diciendo: “El respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro, porque hay que tener un oficio”. Al final, aparece Juan Grabois declarando: “Si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, si a mí me toca esa situación yo estaría choreando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño”.

LLA acelera la campaña electoral de cara a septiembre y octubre

En simultáneo con la difusión del video, esta semana el presidente Javier Milei lanzó oficialmente la campaña “Kirchnerismo nunca más” en el barrio Las Achiras, Villa Celina, en La Matanza, territorio históricamente ligado al peronismo. Allí, posó con sus principales candidatos bajo una bandera con esa consigna, lo que generó reacciones encontradas por la utilización de un lema histórico vinculado a la lucha contra el terrorismo de Estado.

La imagen fue organizada por el armador Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, y tiene como intención detrás una estrategia para “nacionalizar” el discurso libertario, buscando ampliar la base electoral más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano.

El lanzamiento contó con la presencia de candidatos de las ocho secciones electorales y referentes nacionales: los cabezas de listas Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), el diputado y candidato para las nacionales, José Luis Espert y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Estela de Carlotto criticó a LLA por la banalización del "Nunca más": “No tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender”

La campaña se apoya en una encuesta realizada a más de 22 mil personas que identifica como principales preocupaciones la economía y la seguridad. Por ello, uno de los candidatos destacados es Bondarenko, excomisario cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que apunta a reforzar el discurso de mano dura en una de las zonas con mayor densidad electoral.

Estos dos ejes estructuran el mensaje libertario rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, cuando se renovará parte de la Legislatura bonaerense, pero también se medirá el nivel de adhesión al gobierno nacional en la provincia más populosa del país. En ese marco, Milei busca capitalizar el descontento económico, pese a que las consultoras prevén una nueva aceleración inflacionaria para los próximos meses y el consumo sigue sin repuntar.

