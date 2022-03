Wado de Pedro se diferenció de Máximo Kirchner y apoyó el acuerdo con el FMI: "Evita una catástrofe económica"

Durante la gira que realiza por España, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró que el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue enviado al Congreso es "el comienzo de la solución" para la Argentina. Además, manifestó que la postura de Máximo Kirchner "puso en sintonía" al presidente Alberto Fernández con la presidencia del Frente de Todos en Diputados.

"Evita una catástrofe en lo inmediato", afirmó el funcionario nacional en declaraciones al medio El País. "Ahora el FMI tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza", añadió.

Eduardo "Wado" de Pedro y el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, consideró que las condiciones se modificaron a partir de la invasión rusa en Ucrania. "Necesitamos que el Fondo contemple la nueva coyuntura en el marco de una guerra que está cambiando la economía mundial", advirtió.

Carlos Heller: "El FMI nunca fue bueno para la Argentina ni para ningún país"

Por otro lado, de Pedro sostuvo que la negociación que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, modifica el firmado por la administración del ex presidente Mauricio Macri en 2018. Por esta razón, recurrió a la "responsabilidad de la oposición" y confió en que "van a acompañar la solución a un acuerdo que ellos tomaron".

“Hoy los opositores argentinos son los mismos que gobernaron en la crisis de 2001 y se terminaron yendo. Esperamos que no sean otra vez los responsables de generar una crisis como en 2001″, lanzó.

"Wado" de Pedro junto al ex jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

En otro tramo de la entrevista, el ministro del gabinete de Alberto Fernández hizo referencia a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos en rechazo a los términos del entendimiento entre el Gobierno y el organismo financiero. "Él no abandonó la coalición", aclaró, al mismo tiempo que dijo que "tuvo diferencias en el modo en que se llegó al acuerdo".

"Eso quiere decir que el presidente de la Nación tiene el control total sobre la presidencia del bloque de diputados. Eso fortalece su posición en el Congreso. Máximo es respetuoso de las instituciones y puso en sintonía al presidente con el bloque", concluyó.

Gioja y su apoyo a la posición de Máximo Kirchner

Otro referente del oficialismo que se expresó acerca de la postura del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, fue el histórico dirigente justicialista José Luis Gioja. "La unidad no es uniformidad, y cada uno tiene pensamientos distintos sobre esto”, declaró.

"Máximo ha sido sincero", resaltó, aunque explicó que todavía "hay tiempo para seguir. Sin embargo, en diálogo con CNN Radio, admitió: "Cada voto de nuestro espacio que no se consiga nos va a doler, pero comprendemos que hay historias y sentimientos que no se pueden ignorar".

El diputado del Frente de Todos por San Juan, José Luis Gioja.

Por último, el legislador sanjuanino, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, estimó que "no hay posibilidad de que no se apruebe el acuerdo". "Lo que tratamos es que se apruebe con la mayor cantidad de votos. Hay muchos en el oficialismo que no quieren acompañar porque el FMI no ha sido bueno para Argentina, pero si caemos en default no le haría bien al país”, sentenció.

Los dichos de Gioja y de Pedro se dan tras el "faltazo" del hijo de la vicepresidenta de la Nación a la Asamblea Legislativa que dio inicio a las Sesiones Ordinarias. Aunque el diputado alegó "cuestiones familiares" reavivó la interna en el Frente de Todos.

FP / ED