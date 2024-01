En medio del éxito de Griselda: a cuánto asciende la fortuna de Sofía Vergara

Después del éxito de Sofía Vergara como protagonista y productora ejecutiva de la serie sobre la vida de Griselda Blanco, que se encuentra disponible en Netflix, la colombiana volvió a destacar por su actual patrimonio. En algún momento, fue reconocida como la actriz mejor remunerada del mundo gracias a su participación en la aclamada serie Modern Family, donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett.

A sus 51 años, Vergara lanzó su nueva serie el pasado 25 de enero, generando un gran impacto tanto entre los críticos como la audiencia. En este contexto, el portal Celebrity Net Worth, especializado en calcular las ganancias de celebridades, reveló que la actriz y empresaria cuenta con una fortuna estimada de alrededor de US$180 millones.

Según Rotten Tomatoes, la narrativa sobre la narcotraficante más temida obtuvo un destacado puntaje del 88%, consolidándose como el proyecto mejor evaluado en la carrera de Sofía Vergara hasta la fecha. El desafío actoral para interpretar a Griselda Blanco fue significativo, ya que la actriz utilizó diversas prótesis para transformar su apariencia y se sumergió en una exhaustiva investigación sobre la vida de la infame mujer, fallecida el 3 de septiembre de 2012 en su Colombia natal.

Sofía Vergara un éxito con esencia latina

Sofía Vergara inició su trayectoria en Estados Unidos con una clara visión de sus metas, respaldada por su papel destacado en un comercial de Pepsi. Su futuro prometedor se consolidó al obtener un papel en la serie Modern Family, que debutó en 2009. Previamente, la colombiana participó en programas televisivos como A que no te atreves, junto a Cristina Saralegui, y en Baywatch.

La interpretación de Vergara en Modern Family fue tan impactante que llegó a percibir alrededor de US$325 mil por episodio. En 2015, junto a Kaley Cuoco de The Big Bang Theory, lograron ganancias impresionantes de US$28 millones en un solo año, situándolas como las mujeres más poderosas del momento, según informes de Fortune.

Por otra parte, su papel como jueza en el programa de talentos America's Got Talent también contribuyó significativamente a su cuenta bancaria. Según un informe de Yahoo Finance, Sofía Vergara recibió un salario de US$10 millones en 2020, además de los ingresos derivados de contratos promocionales y de la exitosa línea de jeans que comercializa a través de Walmart. Según Forbes, vendió suficientes unidades como para ser cuatro veces más alta que la Torre Eiffel. Además de su incursión en la moda, la colombiana tiene una línea de perfumes y es propietaria de la línea de muebles Rooms to Go.

En 2020, Vergara figuró en la lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo según Forbes, y en 2015 fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo. Entre sus diversos emprendimientos, la actriz colombiana se destaca en la venta de lencería, joyería y es dueña de la agencia de talentos Latin World Entertainment, así como de Raze, una empresa dedicada a los negocios digitales.

