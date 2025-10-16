El visionario empresario ruso Pavel Durov trasformó el mundo digital con Telegram, una aplicación de mensajería que supera los mil millones de usuarios activos y genera cientos de millones de dólares en ingresos anuales.

Nacido en San Petersburgo, Durov fundó previamente VKontakte (VK), la red social más popular de Rusia, antes de exiliarse en 2014 tras negarse a entregar datos de usuarios al gobierno de Vladimir Putin. Este acto de resistencia lo llevó a crear Telegram, una plataforma centrada en la privacidad y la libertad de expresión.

Según un perfil de The New York Times, su trayectoria lo posicionó como una figura comparable a "el Mark Zuckerberg de Rusia", pero con un enfoque en la independencia que lo distingue de los gigantes tecnológicos occidentales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién es Pavel Durov, el fundador de Telegram que fue detenido en Francia | Perfil

Hoy, con un patrimonio estimado en 17.100 millones de dólares, Durov -de 41 años- dirige Telegram desde Dubai, manteniendo un estilo de vida minimalista que considera esencial para el éxito empresarial.

En una entrevista reciente con Lex Fridman, publicada por Forbes, Durov explica cómo Telegram opera con solo 40 ingenieros, gestionando 100.000 servidores en múltiples continentes sin necesidad de un gran número de empleados, a diferencia de empresas como Meta o Google.

Su enfoque desafía las prácticas de Silicon Valley, donde el crecimiento suele implicar expansiones masivas. Durov sostiene que el éxito radica en rechazar lo innecesario, priorizando la disciplina, la eficiencia y la simplicidad. A continuación, detallamos sus consejos, citando directamente sus palabras y contextualizando su aplicación en Telegram.

La disciplina física es la base del éxito empresarial, dice Pavel Durov

Durov destaca que la disciplina personal es la clave para el éxito en los negocios, comenzando por el cuerpo. Cada mañana, realiza 300 flexiones y 300 sentadillas antes de interactuar con cualquier dispositivo digital, evitando notificaciones o correos electrónicos para fortalecer lo que llama el "músculo de la autodisciplina".

"El músculo principal que puedes entrenar es este, el músculo de la autodisciplina," explicó a Fridman. "Si logras entrenarlo, todo lo demás llega solo." Esta rutina le permite, según explica, tomar decisiones claras sin distracciones, un principio que aplica en Telegram al evitar la sobrecarga de información que afecta a muchos líderes empresariales.

En una entrevista reseñada por Business Insider, Durov comparte que minimiza el uso de su teléfono móvil, limitándolo a lo esencial para preservar la concentración. Además, prioriza dormir de 11 a 12 horas para generar ideas frescas, argumentando que las distracciones digitales reducen la productividad.

Esta disciplina, forjada en su juventud en la Unión Soviética con recursos limitados, lo llevó a crear videojuegos en lugar de comprarlos, fomentando una creatividad nacida de la escasez. En Telegram, esto se refleja en un liderazgo enfocado que permite a un equipo reducido manejar picos de tráfico masivos sin problemas.

El plan de negocios de Durov: equipos pequeños y restricciones para fomentar la innovación

Uno de los consejos más audaces de Durov es mantener equipos pequeños para impulsar la creatividad. Telegram opera con solo 40 ingenieros porque, según él, la escasez genera soluciones innovadoras. "La escasez lleva a la creatividad," afirmó. "Es una de las razones por las que hay tantos programadores talentosos provenientes de la Unión Soviética o lugares con acceso limitado a tecnología moderna."

Además, señaló: "Cuando no permites intencionalmente que tu equipo contrate más personal, se ven obligados a automatizar tareas." Esta estrategia, explica, evita la burocracia y fomenta soluciones automatizadas, como algoritmos que resuelven fallos en servidores sin intervención humana.

En otra entrevista con Business Insider, Durov explica que recluta talento mediante concursos de codificación, donde los candidatos resuelven problemas reales de Telegram. "Qué mejor que una competencia? Un concurso de programación donde todos los que quieran unirse a tu empresa puedan demostrar sus habilidades, y luego seleccionamos a los mejores."

Según Forbes, este método, que valora habilidades sobre credenciales, atrajo a ingenieros de élite, como uno que ganó ocho de diez concursos desde los 14 años. A diferencia de empresas como OpenAI o Tesla, que expanden rápidamente sus equipos, Durov dice apostar por la agilidad, demostrando que menos personal puede ser más efectivo.

Las otras claves: automatizar todo lo posible y obsesión por la calidad

Durov aboga por automatizar todo lo posible para eliminar ineficiencias. En Telegram, el código se optimiza hasta el milisegundo, ya que un retraso de medio segundo en interacciones diarias equivale a siglos de tiempo humano perdido. "Si tu código se ejecuta más rápido, necesitas menos recursos computacionales para operarlo," explicó. Esta obsesión ahorra decenas de millones de dólares y permite manejar mil millones de usuarios con recursos mínimos, dice Forbes.

Según Business Insider, Telegram está cerca de alcanzar la rentabilidad, con planes potenciales para salir a bolsa, gracias a esta eficiencia operativa. En lugar de "quemar efectivo" como muchas startups, Durov prioriza sistemas escalables que se adaptan automáticamente a demandas globales, como durante eventos de alto tráfico.

En su entrevista con Forbes, Durov critica el "capitalismo de vigilancia" y dice que apuesta por ingresos éticos. Telegram genera más de 500 millones de dólares al año mediante suscripciones Premium de 15 millones de usuarios, dejando el 80% de oportunidades publicitarias sin explotar para proteger la privacidad.

"El dinero nunca ha sido el objetivo principal," afirmó. Y explicó que esto le permite rechazar presiones externas, como solicitudes de datos por parte de gobiernos. Además, Durov reiteró su compromiso con la privacidad, afirmando que preferiría "morir" antes de otorgar accesos a terceros.

El empresario ruso insiste en la perfección absoluta, revisando personalmente cada detalle, desde píxeles hasta animaciones, como el efecto de evaporación en mensajes eliminados, que tomó meses perfeccionar. "Nadie lo nota realmente, pero hay algo que se siente mal cuando se descuidan estas cosas," comentó. Advierte que contratar a alguien distraído puede costar "decenas de millones de dólares" en ineficiencias.

ds