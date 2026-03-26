Sam Altman lanzará el "anti-iPhone" y prepara su revancha judicial contra Elon Musk

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, confirmó que la compañía lanzará su primer dispositivo de hardware de consumo masivo en la segunda mitad de 2026. El proyecto, desarrollado bajo un estricto secreto en colaboración con el legendario diseñador Jony Ive, busca desplazar al smartphone como interfaz principal entre los humanos y la inteligencia artificial. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, los voceros de la firma ratificaron que el desarrollo del "anti-smartphone" se encuentra en su fase final de prototipado.

Mark Zuckerberg no trabaja solo: desarrolló un asistente de inteligencia artificial para gestionar Meta



La revista Forbes detalló que el dispositivo operará de forma "más pacífica" que los teléfonos actuales, eliminando las pantallas adictivas para centrarse en la interacción por voz y visión ambiental. Altman sostuvo que la tecnología actual quedó anclada en interfaces del pasado y que su nueva división, denominada IO, busca una "computación más humana". "Buscamos algo que devuelva el deleite y la maravilla de las herramientas que elevan a la humanidad", declaró el CEO para validar el propósito de la millonaria inversión en hardware.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disputa legal con Elon Musk alcanzó una nueva dimensión tras la filtración de correos electrónicos que forman parte de una demanda por 134 mil millones de dólares. El dueño de la red social X acusó a Altman de traicionar la misión original sin fines de lucro de la organización para beneficiar los intereses comerciales de Microsoft. El litigio, que irá a juicio con jurado en abril de 2026, expuso las tensiones internas sobre el control de la Inteligencia Artificial General (AGI) y el destino de la civilización.

Laurence Debray es de izquierda, ‘hija de revolucionarios’, y ghost writer de Juan Carlos I

"Me pone muy entusiasmado tener a Elon bajo juramento en unos meses", escribió el líder de la firma de IA en sus redes sociales, calificando la instancia judicial como un evento clave para la transparencia del sector. Altman rechazó una oferta de adquisición de 97.400 millones de dólares realizada por Musk a principios de año, tildándola de "insultante" y comparándola con el valor decreciente de la plataforma X. La rivalidad escaló recientemente con acusaciones cruzadas sobre la seguridad de los modelos ChatGPT y Grok.

El hardware diseñado por Ive utilizará una arquitectura de modelos de audio de última generación que permite conversaciones naturales sin latencia. La empresa adquirió la startup io Products por 6.500 millones de dólares para integrar a ingenieros de primer nivel provenientes de Apple. Los reportes técnicos indican que el gadget podría presentarse como un wearable sin pantalla, capaz de interpretar el contexto del usuario mediante sensores biométricos y cámaras de baja potencia.



¿Qué impacto tendrá el juicio de Elon Musk en el futuro de OpenAI?

El tribunal federal de Estados Unidos fijó el inicio de las audiencias para el próximo mes, donde se evaluará si existió fraude en la reestructuración de la empresa hacia un modelo con fines de lucro. La jueza Yvonne González Rogers rechazó los intentos de desestimación presentados por los abogados de Altman, argumentando que la credibilidad de los testigos será el factor determinante. El caso pone en riesgo la valoración de la compañía, que proyecta una salida a bolsa (IPO) con una valuación cercana al billón de dólares.

El imperio de Leonid Radvinsky: el dueño de OnlyFans que facturaba un millón de dólares por día



Elon Musk alegó en sus presentaciones judiciales que fue "engañado" para financiar las etapas iniciales de la organización bajo falsas promesas de apertura tecnológica. Por su parte, la defensa de la compañía sostiene que el magnate simplemente no tolera el éxito de una empresa que abandonó en 2018. La batalla legal incluye reclamos por el uso de datos de entrenamiento y la supuesta transferencia de secretos comerciales hacia la nueva competidora, xAI.

¿Cómo funcionará el nuevo dispositivo "anti-smartphone" de Jony Ive?

El dispositivo priorizará la inteligencia ambiental y la reducción de la fatiga visual, operando mayormente a través de comandos de voz y gestos. Los ingenieros que trabajan bajo las órdenes de Tang Tan confirmaron que el objetivo es alcanzar los 100 millones de unidades vendidas en su primer ciclo de vida. El hardware contará con chips de alta eficiencia desarrollados en conjunto con Qualcomm para procesar tareas de IA localmente sin depender exclusivamente de la nube.

La integración total con el modelo GPT-5 permitirá que el aparato funcione como un asistente personal autónomo capaz de gestionar agendas y realizar compras. Altman describió el gadget como una herramienta "invisible" que asiste al usuario sin necesidad de una pantalla física constante. La producción masiva se concentrará en plantas de ensamblaje en Vietnam para evitar las fricciones comerciales derivadas de la tensión entre Estados Unidos y China.

¿Qué anunció Sam Altman sobre el nuevo dispositivo y Elon Musk?

El CEO de OpenAI, Sam Altman, confirmó los siguientes puntos clave sobre el futuro de la compañía y su conflicto legal en 2026:



• Lanzamiento de Hardware: Un nuevo dispositivo de IA, diseñado por Jony Ive, se presentará en la segunda mitad de 2026. Será un equipo "más pacífico" y sin las pantallas tradicionales de los smartphones.

• Juicio con Elon Musk: En abril de 2026 comenzará el juicio por la demanda de 134 mil millones de dólares presentada por Elon Musk, quien acusa a la empresa de fraude y abandono de su misión original.

• Expansión Comercial: OpenAI planea una salida a bolsa hacia finales de 2026 con una valoración estimada de un billón de dólares, tras consolidar su transición a una entidad con fines de lucro.

• Conflicto en Redes: La disputa entre ambos líderes se intensificó con ataques personales en X sobre la seguridad de los productos de cada uno y la gestión de algoritmos.