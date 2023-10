Aitana Bonmatí, "la Iniesta del fútbol femenino" español que conquistó un Balón de Oro

La campeona del mundo con España y centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, "la (Andrés) Iniesta del fútbol femenino", como la definió Pep Guardiola, se convirtió este lunes 30 de octubre en la nueva poseedora del Balón de Oro, un reconocimiento más con el que culmina su excelente temporada 2022-2023, donde ganó todos los títulos importantes y en todos ellos con mucho protagonismo, muestra del enorme paso adelante dado por una jugadora que lleva brillando desde su juventud.



Nacida hace 25 años en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú, Aitana se formó al igual que el centrocampista manchego en las categorías inferiores del Barça, y como él luce el dorsal 6 con la Roja y destaca por su técnica, su fútbol creativo y su visión de juego, además de por un buen disparo con las dos piernas. La centrocampista ya estaba entre las mejores, pero su eclosión en el último año demostró que todos los pronósticos que había sobre ella se confirmaron y que ya está lista para recibir los reconocimientos individuales que se le habían negado anteriormente.

Aitana Bonmatí, Balón de Oro femenino 2023

Ya en la pasada campaña 21-22, terminó quinta en el Balón de Oro y en el The Best de la FIFA. Una vez conquistado el galardón que concede la prestigiosa revista 'France Football', el del máximo organismo mundial también parece bien encamino por el peso que da el último Mundial, lo que uniría al de 'Mejor Jugadora Europa' que da la UEFA. Un triplete que igualaría lo logrado por su compañera Alexia Putellas.



La centrocampista del Barça, cuya referencia futbolística en su niñez era sobre todo Xavi Hernández, guió a 'La Roja' hacia su primera estrella, siendo la metrónomo del equipo de Jorge Vilda, y asemejándose al papel del de Terrassa, pero también resultó clave en su club, asumiendo mucho más protagonismo ante la ausencia por lesión de Alexia Putellas.

Bonmatí, como todas las niñas de su generación, comenzó jugando con niños, primero en el CD Ribes y luego en el CF Cubelles, donde fue la única chica. Pero su talento no pasó desapercibido por el FC Barcelona, que la fichó en 2012 y desde entonces fue creciendo de la mano de un club que apuesta firme y poderosamente por el fútbol femenino.



De ahí, pronto estuvo en la órbita de la selección nacional, formando parte de una gran generación donde también sobresale Patri Guijarro y comenzó a amasar su palmarés en categorías inferiores con los títulos continentales con la Sub-17 (2015) y la Sub-19 (2017) y el subcampeonato mundial Sub-20 en 2018, en una final ante Japón que se perdió por su expulsión en las semifinales. Además, fue subcampeona mundial y europea Sub-17 en 2014.



En el FC Barcelona pronto se hizo indiscutible formando un centro del campo de ensueño con Guijarro y Putellas, clave para la conquista de la primera Liga de Campeones de la historia del club y del fútbol femenino nacional en 2021. En la goleada 4-0 al Chelsea inglés, marcó y fue elegida 'MVP' del partido.

Imparable

Cada vez más madura y mejorando sus registros en el campo, Aitana Bonmatí dio un paso más adelante en esta temporada, donde su equipo estaba huérfano de su gran referente, por su grave lesión de rodilla a las puertas de la EURO 2021. La catalana no se arrugó y demostró todo su potencial en una campaña en la que conquistó la Liga F y la Supercopa de España, pero además la segunda Champions para elevar a 14 sus títulos con el conjunto blaugrana (4 Ligas, 5 Copas de la Reina, 3 Supercopas y 2 Champions).

En el torneo doméstico firmó 9 goles y repartió 10 asistencias, pero en la máxima competición continental fue decisiva, aunque no marcase en la final ante el Wolfsburgo alemán. La española fue la futbolista que participó en más goles (12), la máxima asistente de la competición (7), con pase de gol en la final, la que más ocasiones generó (32), la segunda que más pases completó, con un 86 por ciento de efectividad en el pase, que más recuperaciones hizo (80), que más regates completó (20) y la segunda mejor goleadora con cinco tantos.



Un rendimiento que le hizo ser acreedora por parte de la UEFA de la 'MVP' de la temporada en la Liga de Campeones y que trasladó meses después al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, una cita que pudo haberse perdido tras haber formado parte del grupo de las 15 internacionales que pidieron no ser convocadas hasta que no se produjesen cambios.

Jorge Vilda finalmente pudo contar con ella y la catalana fue el faro de España, marcando su ritmo en el torneo, también con una precisión exquisita, gracias a una eficacia en el pase del 87 por ciento, prueba de ser una jugadora dominante en esa zona ya que abarca mucho terreno de juego y es brillante en el apartado defensivo y el ofensivo.



De hecho, según 'Driblab' encabezó en la cita la lista de centrocampistas con más regates completados (15), remates (19) y balones recuperados en el último tercio (12), además de ser la segunda que participó en más goles, un total de 5 (3 goles y 2 asistencias). Igualmente, completó 328 pases de manera precisa, 156 de ellos en el último tercio del campo, y generando, además, 11 ocasiones de gol, mientras que en términos defensivos, recuperó 51 balones para España, imponiéndose en 31 duelos de los 59 disputados.

Además, su partido en la final ante Inglaterra fue soberbio, sobre todo en la segunda mitad. La '6' hizo y deshizo a su antojo, con una superioridad abrumadora sobre sus rivales en cada acción realizada, pese a aparentar no ser una futbolista físicamente superior. Su torneo fue coronado en lo individual con su designación como Balón de Oro y 'MVP' de los partidos ante Costa Rica y Suiza. Ahora, tras acumular títulos colectivos, le llega por fin la gran recompensa individual.

