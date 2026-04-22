Comenzaron los alegatos en el juicio por violación contra el exproductor de cine Harvey Weinstein

El nuevo juicio contra el exproductor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado de violar a la actriz Jessica Mann, ingresó este martes en la etapa de alegatos, con las exposiciones de las partes ante un jurado integrado por 12 miembros en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Weinstein, una de las figuras centrales en el origen del movimiento “MeToo”, permanece detenido por otras condenas vinculadas a abusos, por lo que su situación de encierro no dependerá del resultado de este juicio, más allá del veredicto que adopte el jurado.

Harvey Weinstein enfrenta un juicio ante 12 jurados por violación en tercer grado | AFP

El tribunal había declarado nulo el juicio anterior por la presunta violación a Mann en junio, a raíz de desacuerdos entre los integrantes del jurado. El nuevo debate oral comenzó el 14 de abril.

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El exproductor, de 74 años, compareció en silla de ruedas en una sala del Tribunal Supremo de Nueva York, en Manhattan, donde enfrenta una imputación por violación en tercer grado.

Harvey Weinstein: poder, consentimiento y versiones enfrentadas

“Este caso girará en torno al poder, al control y a la manipulación”, sostuvo la fiscal adjunta Candace White, quien acusó a Weinstein de haber utilizado su influencia en la industria de Hollywood para aprovecharse de Mann, a quien habría hecho creer en la posibilidad de obtener un papel cinematográfico pese a no tener chances reales.

Según la fiscalía, la historia de abuso sufrida por la actriz en su infancia la convirtió en el “blanco perfecto” para el exproductor. En ese sentido, White afirmó ante el jurado: “El acusado se aprovechó de una joven frágil”.

La actriz Jessica Mann acusó al exproductor de cine Harvey Weinstein de presunta violación | AFP

Por su parte, el abogado defensor de Weinstein, Jacob Kaplan, planteó que el eje del debate debe situarse en “el consentimiento, la libre elección y el arrepentimiento”.

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El letrado sostuvo además que la actriz habría ocultado durante años la relación con el productor porque “no quería que los demás pensaran que se estaba acostando con él para alcanzar el éxito”.

Condenas previas y situación carcelaria de Harvey Weinstein

Weinstein ya cumple una condena de 16 años de prisión por la violación de otra actriz, dictada por un tribunal de Los Ángeles, en el estado de California.

La defensa del exproductor apeló esa sentencia, al igual que otra condena por agresión sexual vinculada a la productora cinematográfica Miriam Haley.

En paralelo, el acusado incorporó un nuevo equipo de abogados, entre ellos Marc Agnifilo, quien también representa al rapero Sean “Diddy” Combs.

Harvey Weinstein contrató a un nuevo equipo de abogados, encabezado por Marc Agnifilo, letrado del rapero "Diddy" Combs

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El exproductor, ganador de un premio Óscar, manifestó sentirse en situación de vulnerabilidad dentro del penal de Rikers Island, en el Bronx de Nueva York, donde cumple su condena.

“No duraría mucho ahí”, declaró al medio The Hollywood Reporter a comienzos de este año, en referencia a los períodos prolongados que pasa en aislamiento para evitar el contacto con otros internos.

El caso Weinstein salió a la luz a partir de denuncias de más de 80 mujeres publicadas por The New Yorker y The New York Times, hecho que impulsó la expansión del movimiento “MeToo”.

NG / EM