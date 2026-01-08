Alienígenas y guerra mundial: las antiguas profecías de Baba Vanga que inquietan en 2026

En el inicio de 2026, una serie de antiguas profecías atribuidas a Baba Vanga, la vidente búlgara conocida como “la Nostradamus de los Balcanes”, volvió a instalarse en la agenda pública internacional. Según versiones difundidas por medios británicos como The Mirror y retomadas por portales de alcance global, la clarividente habría anticipado dos hechos de enorme impacto para este año: la llegada de una nave extraterrestre a la atmósfera terrestre y el estallido de una Tercera Guerra Mundial.

Las predicciones, formuladas de manera fragmentaria y transmitidas de forma oral por seguidores y compiladores tras su muerte en 1996, resurgen en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, avances tecnológicos acelerados y un renovado interés por los fenómenos aéreos no identificados.

Una nave extraterrestre y el enigma de noviembre

De acuerdo con los relatos atribuidos a Vanga, el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre ocurriría en noviembre de 2026, cuando una nave de dimensiones colosales ingresaría a la atmósfera terrestre. Las versiones disponibles no detallan ni el origen de los visitantes ni sus intenciones, un vacío que alimenta especulaciones y lecturas diversas.

El renovado interés por esta predicción coincide con un aumento en los reportes oficiales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), una categoría adoptada por organismos estatales para referirse a observaciones aéreas que no pueden explicarse de inmediato. Agencias como la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han reconocido en los últimos años la existencia de registros sin identificar, aunque remarcan que no hay evidencia de origen extraterrestre.

En paralelo, el objeto interestelar conocido como 3I/ATLAS —cuya naturaleza científica continúa bajo análisis— volvió a encender debates en ámbitos astronómicos y mediáticos, sin que hasta el momento se haya confirmado ninguna hipótesis extraordinaria.

El fantasma de una Tercera Guerra Mundial

Otra de las profecías más inquietantes atribuidas a Baba Vanga señala que en 2026 se desencadenaría una Tercera Guerra Mundial. Esta predicción adquiere resonancia en un escenario internacional atravesado por conflictos abiertos y disputas estratégicas: la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, y el reacomodamiento de alianzas globales.

Sin embargo, analistas y especialistas en relaciones internacionales advierten que las profecías no deben leerse como diagnósticos ni pronósticos políticos. La historia reciente muestra que este tipo de interpretaciones suelen intensificarse en contextos de incertidumbre, más que responder a datos verificables.

Tecnología, ética y un “punto de quiebre” social

Más allá de los escenarios bélicos, los seguidores de Vanga sostienen que la vidente también anticipó una crisis moral y tecnológica global. Según estas interpretaciones, la humanidad estaría acercándose a un límite ético, impulsado por desarrollos científicos que modificarán profundamente la vida humana, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología.

Entre las predicciones atribuidas a la mística figuran avances como la producción masiva de órganos artificiales y nuevos métodos de detección del cáncer, avances que hoy forman parte del debate real en la comunidad científica, aunque sin los plazos ni las consecuencias apocalípticas que suelen adjudicárseles.

Una figura envuelta en mitos y controversias

Nacida en 1911 bajo el nombre de Vangeliya Pandeva Gushterova, Baba Vanga perdió la vista a temprana edad y alcanzó notoriedad en los Balcanes por supuestas visiones del futuro. A lo largo de las décadas, se le atribuyeron predicciones sobre hechos como los atentados del 11 de septiembre de 2001 o la muerte de la princesa Diana, aunque muchas de estas asociaciones fueron construidas de manera retrospectiva.

Su historial también incluye errores notables: entre ellos, la afirmación de que Barack Obama sería el último presidente de Estados Unidos o que una guerra mundial estallaría en 2010, lo que refuerza el escepticismo de historiadores y científicos frente a sus supuestos aciertos.

Las profecías de Baba Vanga vuelven a circular cada año como un fenómeno cultural que combina misterio, temor y curiosidad colectiva. Especialistas en divulgación científica y pensamiento crítico coinciden en que estas narrativas deben leerse como construcciones simbólicas, más que como anticipaciones reales del futuro.