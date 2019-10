Billie Eilish, el ícono teen del pop que ya conquistó Argentina

por Agustín Gallardo

Nunca llegó a comprar un CD, y para ella, alguien de 27 años entra dentro de la categoría persona grande. Ya sea delante de su madre, haciéndola renegar porque no ordenó su cuarto, o parada frente a miles de fans entonando alguno de sus hits, lo que diferencia a esta artista de apenas 17 años es esa desfachatez con la que mira al mundo.

El fenómeno musical de Billie Eilish se debe no solo a su corta edad, sino a los resultados musicales, medidos hoy en escuchas y vistas en distintas plataformas. Por dar solo un ejemplo, su disco debut, When We All Fall Asleep Where Do We Go?, ya superó los dos mil millones de escuchas en Spotify.

El torbellino Eilish llega ahora a la Argentina, y se presentará el 2 de junio del año próximo en Argentina. Por localidades agotadas se agregó una segunda función para el 3 y, por como viene la venta, es muy posible que también se agote. Eilish presentará su When We All Fall Asleep Tour en el DirecTV Arena, en Tortuguitas.

Look. Pelo azul, verde o marrón oscuro, buzo con capucha, zapatillas de básquet. Estas son solo algunas de las señas que identifican a esta joven. Ya sea de gira o cuando viaja, Billie lleva su mochila con parlantes incorporados. Los aeropuertos, dice ella, no son precisamente el lugar que más le guste. Es que la cantante lleva siempre cinco anillos en los dedos de cada una de sus manos, algo que implica algunas demoras a la hora de pasar por migraciones.

Con apenas 17 años y 37 millones de seguidores en Instagram, la it girl del pop se caracteriza por su personalidad, su rebeldía, los mensajes de sus canciones y su imagen: es reconocida por ocultar su cuerpo y vestir siempre con ropa holgada. La decisión de ocultar su físico debajo de remeras grandes y pantalones anchos hizo que reconocidas firmas, como Louis Vuitton, Stella McCartney o Calvin Klein, intentaran contratarla para sus respectivas campañas.

Eilish nació en Los Angeles en una casa de artistas (su madre es actriz, su padre músico y guionista, y su hermano es músico y a su vez su productor musical). Pasó su niñez rodeada de pianos y ukeleles. El primer EP y el primer álbum de Billie fueron grabados y mezclados en su totalidad en la habitación de su hermano, Finneas O’Connell. Su repertorio combina elementos de hip-hop, rock, música electrónica, reggae y pop. En la música de Eilish hay también electropop, elementos de música latina y de rhythm & blues y de house.

Esta estadounidense, que el 18 de diciembre cumplirá 18 años, expresó: “Tengo la vida más loca que uno pueda imaginar. Los últimos años han sido bastante geniales y no se puede decir de otra manera. Pero para ser sincera, antes de eso durante muchos años las cosas salieron bastante mal. Durante mucho tiempo me sentí fatal, no sabía qué estaba haciendo exactamente”.