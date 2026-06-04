Mirra Andreeva es finalista en el torneo de Roland Garros, lo que marca su primera clasificación en esta instancia en un Grand Slam. Con solo 19 años, venció a la tenista ucraniana Marta Kostyuk por 6-1, 6-3 en una hora y 16 minutos, y se ubica en el puesto número 8 del ranking oficial de tenistas femeninas de la WTA.

La joven promesa del tenis debutó con solo 15 años y logró ganar distintos campeonatos a lo largo de su corta carrera. No obstante, el punto de inflexión llegó en 2024, cuando la ex tenista española Conchita Martínez, triple medallista olímpica y campeona de Wimbledon en 1994, comenzó a entrenarla.

Quién es Solana Sierra, la joven tenista argentina que brilla en Roland Garros y venció a la top 13 del mundo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién es Mirra Andreeva, talento nato y una entrenadora de lujo

La trayectoria de Andreeva inició cuando solo tenía 6 años, ya que contaba con habilidades naturales para el tenis. Su nombre comenzó a resonar en 2019, cuando ganó la categoría femenina sub-12 en el torneo juvenil Junior Orange Bowl, pero años después, debutó en el WTA Tour y llegó a la cuarta ronda del Madrid Open. Ese mismo año, logró avanzar hasta la tercera ronda en su debut en el Grand Slam, en Roland Garros, y se consagró en la jugadora más joven en lograrlo desde 2005.

Con solo 19 años, Mirra Andreeva venció a la tenista ucraniana Marta Kostyuk por 6-1, 6-3 en una hora y 16 minutos.

En 2024, Andreeva decidió dar un salto en su carrera, para lo que contactó a Conchita Martínez, quien anteriormente había entrenado a Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon que llegó a ser la número 1 del mundo. Aunque en un principio sólo colaborarían para dos torneos, fue tan grato el éxito y la conexión entre ambas que se convirtió en una relación laboral permanente.

"Me voy a cagar en la pista": la insólita frase de un tenista francés en Roland Garros

Al año siguiente, 2025, la tenista rusa ganó un título inaugural de la WTA 1000 en Dubái, lo que la volvió la jugadora más joven en lograrlo con solo 17 años. Con el tiempo, llegó a vencer a tenistas que se posicionaban entre los primeros lugares en los rankings, lo que la llevó a colocarse en el 5° puesto de la lista de la WTA.

Cuándo es la final del Roland Garros

La final del torneo individual femenino de Roland Garros se disputará el sábado 6 de junio. Este jueves 4 de junio, se lleva a cabo la segunda semifinal en el Court Phillippe Chartier, en Francia, y se definirá quién se enfrentará a Andreeva. Las contrincantes son Maja Chwalińska de Polonia y Diana Schnaider de Rusia.

Por otro lado, mañana se disputarán las semifinales del torneo masculino individual. Por una parte, se enfrentarán Alexander Zverev de Alemania y Jakub Mensik de Chequia. Mientras tanto, el otro enfrentamiento será entre los italianos Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli. La final se jugará este domingo.

JSM / ds