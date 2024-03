Constanza Macras es la argentina que hizo bailar a Emma Stone y Mark Ruffalo

“En 2017 Lanthimos vio mi trabajo en el festival de Teatro de Atenas, y luego de eso me contactó para trabajar en La favorita. Allí trabajé los ensayos del guion, porque él hacía ensayar todo el texto en movimiento; y coreografié algunas escenas”, dice a PERFIL Constanza Macras. Esta argentina es la responsable de la coreografía de la que quizá sea una de las escenas cinematográficas del año. En Pobres criaturas, Yorgos Lanthimos hace que Bella Baxter –interpretada por Emma Stone– se levante, aprehendida por la música de una orquesta, que toca Portuguese Dance II, de Jerskin Fendrix, y realice un baile que es una lograda pieza de liberación contenida. Además, Constanza es responsable de la coreografía de una pelea protagonizada por Duncan (Mark Ruffalo). Esta noche, Pobres criaturas compite en once nominaciones de los premios Oscar.

En Berlín. Constanza Macras nació en Buenos Aires, donde estudió danza y diseño de indumentaria. Continuó con su formación como bailarina en Amsterdam y Nueva York, ciudades donde desarrolló su trabajo artístico. En 1995 se mudó a Berlín, donde fundó varias compañías hasta conformar Constanza Macras|DorkyPark, con la que creó más de veinte producciones presentadas en escenarios de Europa, Asia, África y América. “Es un cliché decirlo pero siempre me gustó la danza. Mi relación con ella empezó a los 7 años, paré de los 10 a los 13 y después retomé, pero con contemporáneo. En Buenos Aires comencé un grupo con unas amigas (Cecilia Troncoso, de La Viruta, era una de ellas), en el que bailábamos y coreografiábamos. Y ellas entraron al San Martín, yo no y me fui a Amsterdam con la esperanza de que alguien me viera, pero no sucedió. Finalmente, quedé en una audición en Berlín y me fui radicando”, explica a PERFIL. Las obras de Constanza Macras suelen mezclar lenguajes e indagar en temas que contienen problemáticas sociales: crisis humanitarias, discriminación, gentrificación. Pero también ha sabido poner el foco en lo introspectivo, como en I Feel You, una surte de disertación sobre la empatía.

—¿Cómo fue el proceso en las escenas que trabajaste en “Pobres criaturas”?

—Las escenas las preparé con antelación en Berlín con dos asistentes para que cada uno les pasara la coreografía a los actores. Una vez en Budapest, se la mostramos al director (Yorgos Lanthimos), que pidió unos pequeños cambios. Adaptamos todo para los actores, quienes después la ensayaron dos semanas, tres horas por día. También coreografié a los extras, que tenían que coincidir, por momentos, con la pareja de Bella (Emma Stone)y Duncan (Mark Ruffalo).

—Concretamente respecto al baile de Emma Stone: ¿vos pensaste la coreografía para ser filmada?

—Sabía que la iban a tomar de muchos ángulos, porque era el mismo director de fotografía que en La favorita (Robie Ryan), y Lanthimos hace filmar muchas tomas. Antes de hacer la coreografía, leí todo el guion y tuve una charla con Yorgos (Lanthimos) a ese respecto. Las dos escenas tomaron un día entero de 14 horas cada una.

—Respecto a la pelea: ¿qué cosas tuviste en cuenta a la hora de coreografiar esos movimientos?

—Es algo que me sale muy naturalmente porque en todas mis obras hay peleas: desde bailarines desnudos peleándose con muñecos de peluche a una pelea épica de 15 minutos con personajes de distintas eras. En el caso de la pelea en Pobres criaturas, el actor que está en la pareja que se termina peleando al final de la escena del baile se acercó a Yorgos en Budapest y dijo que quería trabajar con él. Yorgos le dijo que se peleara. Él estaba con un amigo y aceptaron, actuando una pelea muy graciosa. Me mostraron la filmación, y con eso la monté, con la salvedad de que en la pelea de la película son cuatro personas. Entonces la monté con ellos y con mis bailarinas.

—¿En qué estás trabajando ahora?

—Ahora estrené una puesta de la ópera Carmen en la Ópera de Basilea (Suiza) que estará en cartel hasta el año que viene. Y voy a empezar una nueva creación con mi compañía en Berlín el mes que viene, a estrenar en septiembre. Todavía no tenemos nombre.

—¿Alguno de tus próximos proyectos involucra a la Argentina?

—Es que en muchas de mis obras está presente de alguna forma u otra la Argentina. Espero poder llevar a Buenos Aires una obra con mi compañía que se llama The West, que tiene muchas referencias a la Argentina. Y claro, trabajar allá me encantaría. Tengo mucha admiración por el teatro argentino y sus maravillosos intérpretes. Y un sueño sería trabajar con la queridísima Érica Rivas, con Martín Rechimuzzi y con la supertalentosa autora y cantante Carmen Burguess.