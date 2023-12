El argentino que eligió a Slash para relanzar la imagen de una marca que define al rock

La visita de Slash a la Argentina, que se presentará el próximo 9 de febrero, supone el regreso de una suerte de héroe del público afín al rock. En esta oportunidad, la cita es en torno al proyecto que lo vincula con Myles Kennedy y The Conspirators. La última vez que el músico pisó estas tierras fue en octubre de 2022 y el punto de encuentro fue el estadio de River Plate. Esta vez, la locación es el Movistar Arena y la gira The River is Rising. Sí, quizás era la oportunidad ideal para volver al Monumental.

El corpus que el exguitarrista de los Guns’n Roses pone a disposición de la audiencia es el que compone sus cuatro discos solistas, el último de los cuales se llama, precisamente, Slash 4. Ese álbum fue el primer lanzamiento de Gibson Records, cuyo CEO, César Gueikian no solamente es argentino, sino que también es uno de los responsables directos del relanzamiento y puesta en valor de la marca, ampliando el horizonte y, de alguna manera, reformulándolo. “En términos de imagen, creo que el ejemplo más importante en la historia de la música, especialmente en la historia de la guitarra, es la de Slash”, sostiene Gueikian. PERFIL conversó con este músico y melómano que dirige Gibson y que, además de proponer un acercamiento a la figura del guitarrista y la grabación de su cuarto disco solista, adelantó el lanzamiento de un documental acerca de ese proceso.

—¿Qué podés contarnos del disco y del proyecto en general?

—Slash 4 fue un disco muy importante, porque fue el primero de Gibson Records. Hace bastante veníamos hablando con Slash sobre la idea de lanzar el sello y justo coincidió con que él venía trabajando algunas canciones en su estudio en Los Ángeles junto con Miles (Kennedy). Así que las cosas se alinearon de manera bastante oportuna porque veníamos hablando hace un tiempo con Slash sobre el sello y teníamos ganas de que el primer disco fuera suyo. A eso se sumó la participación de Dave Cobb en Nashville, en el RCA Studio A.

—¿Cuál es la relevancia de haber grabado con Dave Cobb?

—Es uno de los productores más significantes: es muy actual y está muy metido en todo tipo de géneros. Es reconocido por su trabajo en música country, pero trabaja en muchos otros géneros. Un poco por eso Slash estaba muy interesado en trabajar con él.

—Todo marchó sobre ruedas.

—Bueno, no. Porque cuando teníamos todo seteado sucedió la pandemia, así que tuvimos que posponerlo un poco. El disco se grabó entre abril y mayo del primer año de la pandemia, todo en vivo. Eso me pareció muy interesante y es una de las recetas de Dave Cobb: le gusta grabar los discos en vivo.

—¿Pudiste presenciar la grabación?

—Sí, tuve oportunidad de presenciar algunas de las grabaciones, en las que la banda estaba en la sala y Miles en la cabina vocal. Así se grabó todo el disco. Y te digo más: tenemos todo filmado y va a salir un documental el 18 de enero, en Gibson TV, que se titula The Making of Slash 4.

—¿Algún momento destacado del documental?

—Hay un video que se puede ver porque está disponible que es el del single The River is Rising. Ahí se rescató el espíritu del proyecto: la banda tocando en vivo en un galpón en Los Ángeles. Hicimos que la banda tocara el disco entero, y después unos temas más. Todas esas grabaciones van a formar parte del documental.

—¿Para vos qué lugar ocupa Slash en la historia del rock?

—Para mí Slash es uno de los artistas más significativos en la historia del rock. Esencialmente por lo que ha logrado y lo que ha hecho, no solamente con Guns n’ Roses, sino que con Slash, Miles Kennedy, The Conspirers, Velvet Revolver, Snake Pit y con todas las colaboraciones que ha hecho. La verdad que es un monstruo, es una fuerza que es única. Yo creo que si uno se pone a pensar lo que ha hecho en las últimas décadas, ha sido algo inigualable. Pensá en el crossover de rock a blues, con un poco de heavy: nadie lo hizo como él. Debe haber pocos lugares en el mundo donde se desconozca su imagen. Va a pasar bastante tiempo hasta que alguien lo iguale.

—Respecto de su imagen, realmente es la condensación de una imagen memorable y buen sonido.

—Sí, es que creo que aplica para casi todos los guitarristas: no se trata solamente de lo que tocan, lo que componen, sino que la imagen es bastante significativa. Al menos en término de visibilidad. Elegir una imagen desde joven y luego ser consistente termina dando resultados. Y Slash en eso es imbatible. Obviamente hay muchos otros guitarristas que se asocian con guitarras Gibson y especialmente con la SG como Angus Young; la Les Paul con Jimmy Page; la Flying V con Kirk Hammett, o la Explorer con Hammett y James Hetfield. Pero yo creo que la imagen de Slash es la más importante, la más significativa, la más dramática en cuanto a nuestra memoria. Cuando uno se imagina o piensa en la imagen de Slash, inmediatamente se te aparece la galera y la Les Paul. Así que yo creo que él ha asentado lo que ya habían establecido otros guitarristas que vinieron antes: lo que sucede es que con Slash pasó a ser la receta.

—Una receta que ya lleva un tiempo y que se consolida, de alguna manera, con el sello (Gibson).

—Sí. Gibson Records es algo muy importante para nosotros, porque los padres y las madres de los géneros de música los inventaron con una Gibson. Por eso, nosotros no solamente tenemos una oportunidad, sino que tenemos la obligación de seguir promoviendo la música, especialmente la compuesta y tocada con guitarras. Robert Johnson fue pionero del blues con una Gibson L1; Maybelle Carter, madre del country, tocaba con una Gibson L5; Sister Rosetta (Tharpe), madre del rock and roll, tocaba con una Gibson SG Custom; Jimmy Page, padre del hard rock, tocaba con una Gibson Les Paul Special; Tony Iommi, padre del heavy metal, tocaba con una Gibson Les Paul y una Double Neck... Y la lista sigue.

—¿Y quiénes son para vos los “guitar heroes” (héroes de la guitarra) del futuro?

—Te menciono a algunos a los que les veo potencial en esa categoría: Jared James Nichols, Emily Wolfe, Jake Kiszka, John Notto, de Dirty Honey, o la banda OTTTO, formada por hijos de Metallica y de Stone Temple Pilots.