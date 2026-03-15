Sophie, Duquesa de Edimburgo, asumió durante las últimas semanas una agenda de compromisos internacionales que la posicionó como la integrante más activa de la familia real británica. La esposa del Príncipe Eduardo representó a la corona en eventos de alto perfil en Italia, durante los Juegos Paralímpicos, y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este despliegue ocurre en un contexto de reducción de miembros activos en la monarquía debido a las licencias médicas de otros integrantes de alto rango.

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El Palacio de Buckingham delegó en la duquesa responsabilidades vinculadas a la diplomacia y la asistencia social, áreas que históricamente manejaron figuras de mayor jerarquía sucesoria. Su participación en foros internacionales sobre la prevención de la violencia sexual en conflictos armados reforzó un perfil técnico y operativo. El Rey Carlos III dio el visto bueno a este crecimiento en la exposición pública de su cuñada para garantizar la continuidad institucional en el extranjero.

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Los compromisos en Nueva York y la agenda de género en la ONU

Durante su estancia en Estados Unidos, la duquesa participó en sesiones de trabajo centradas en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Sophie mantuvo reuniones con diplomáticos y representantes de organizaciones no gubernamentales para dar seguimiento a los programas que patrocina desde hace años. Su rol no se limitó a la presencia protocolar, sino que incluyó la intervención en mesas de debate sobre el impacto de las crisis humanitarias en las poblaciones civiles.

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La oficina de prensa de la corona detalló que estas actividades forman parte de un plan estratégico para mantener la relevancia de la monarquía en temas de gobernanza global. La duquesa utilizó su experiencia en relaciones públicas, profesión que ejerció antes de casarse con el príncipe Eduardo en 1999, para gestionar la comunicación de estos encuentros. Según consignó el diario británico The Times, Sophie es percibida internamente como una figura que no genera controversias y cumple con el cronograma sin fisuras.

El respaldo a los Juegos Paralímpicos y la representación en Italia

En su paso por Italia, la duquesa acompañó a las delegaciones británicas y participó en actos oficiales vinculados al deporte adaptado. Sophie ocupa el cargo de patrona de diversas asociaciones deportivas y de salud, lo que motivó su presencia en las competencias y premiaciones. Su agenda en Europa coincidió con un periodo de baja actividad pública del resto de los Windsor, lo que aumentó la visibilidad de sus tareas ante la prensa internacional.

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Esta maratón de viajes y actos oficiales generó que la prensa especializada en realeza comenzara a utilizar el término "herramienta secreta" para describir su función actual. Mientras el Rey Carlos III y la Princesa de Gales limitaron sus apariciones por motivos de salud, la Duquesa de Edimburgo cubrió los vacíos en el calendario oficial. Este esfuerzo coordinado permitió que el Reino Unido mantuviera su nivel de representación diplomática en eventos de escala mundial sin interrupciones.

La actividad de la duquesa se reflejó en la Circular de la Corte, el registro oficial de las actividades de la familia real. Los datos indican un incremento en el número de compromisos anuales de Sophie, superando en frecuencia a otros miembros tradicionales. Este cambio en la estructura de trabajo real responde a la necesidad de una monarquía más compacta pero eficiente, capaz de cumplir con las obligaciones constitucionales y sociales que demanda el cargo.

El presupuesto asignado para estas giras proviene del Sovereign Grant, el fondo que financia los deberes oficiales de la monarquía. Los informes financieros del Palacio de Buckingham correspondientes al último ejercicio detallaron los costos de traslados y seguridad para estas misiones internacionales. El reporte oficial anual sobre las actividades de la familia real, que se publicará en el próximo trimestre, incluirá el desglose final de los compromisos cumplidos por la Duquesa de Edimburgo durante este periodo de alta intensidad.