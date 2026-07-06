El biohacker Bryan Johnson reveló que sufre una grave enfermedad autoinmune incurable

Bryan Johnson, el famoso centimillonario que destina una fortuna anual a un estricto régimen de biohacking con el objetivo de vencer a la muerte, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar un diagnóstico médico adverso. A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el empresario de 48 años confesó que padece gastritis autoinmune (AIG, por sus siglas en inglés), una enfermedad incurable que afecta el revestimiento estomacal.

"Mi estómago se está comiendo a sí mismo", graficó Johnson al explicar el proceso destructivo de esta condición que padece entre el 2% y el 5% de la población mundial, pero que suele pasar desapercibida por la dificultad para ser diagnosticada de forma temprana.

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Un diagnóstico tardío tras años de señales silenciosas

El magnate tecnológico detalló que los problemas en su organismo comenzaron a gestarse décadas atrás, vinculados a una infancia de mala alimentación y a un período posterior de profunda depresión crónica debido al estrés de la paternidad y la creación de sus empresas.

Si bien a los 21 años fue diagnosticado con hipotiroidismo, afección que controló con éxito por casi 30 años, su cuerpo escondía otra anomalía. Durante los últimos 11 años, Johnson registró niveles críticamente bajos de ferritina (la proteína que almacena el hierro), un síntoma que la medicina tradicional suele desestimar pero que resultó ser la primera alarma de la gastritis autoinmune.

Bryan Johnson contó que padece gastritis autoinmune, una enfermedad incurable

La detección de la enfermedad se logró recién en mayo de este año, luego de que el biohacker renovara por completo a su equipo médico con el fin de sentar las bases de "Immortals Care", su nuevo programa de longevidad de un millón de dólares al año.

Tras someterse a una endoscopía bidireccional, análisis de biomarcadores sanguíneos y una biopsia de tejido, los especialistas detectaron una presencia elevada de anticuerpos contra las células parietales y un debilitamiento severo en las paredes del estómago. Johnson advirtió que la AIG genera daños irreversibles a largo plazo, incluyendo deficiencias nutricionales severas, anemia crónica y un incremento considerable en el riesgo de desarrollar cáncer.

Tratamientos experimentales para desafiar a la medicina tradicional

A pesar de que los manuales médicos estipulan que no existe una cura para la gastritis autoinmune y que los esfuerzos solo deben limitarse a paliar los síntomas, el empresario aseguró que no se dará por vencido. Johnson anunció que junto a su equipo de científicos iniciará una serie de terapias experimentales completamente inéditas en la medicina actual para intentar revertir el cuadro.

¿Quién es Bryan Johnson, el multimillonario que pasa hambre y quiere "ser inmortal"?

Entre las estrategias que planea implementar se encuentran el diseño de proteínas específicas para bloquear los mensajeros químicos del sistema inmunológico, la reconstrucción de células T reguladoras y la aplicación de terapias con células diseñadas por ingeniería genética. El multimillonario defendió su postura argumentando que, en la era de la inteligencia artificial, la multiómica y el ADN personalizado, ninguna condición médica debería asumirse como incurable simplemente porque nadie ha intentado sanarla utilizando las herramientas tecnológicas de la actualidad.

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