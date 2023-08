Bryan Johnson, el millonario estadounidense que está obsesionado con evitar el envejecimiento producido por el paso del tiempo, reveló cómo es el tratamiento con terapia de choque que realiza para intentar rejuvenecer su pene.

El magnate tecnológico tiene 46 años y se dio a conocer por su misión para “volver a tener 18 años” físicos, realizando toda clase de procedimientos y una rutina estricta en busca de conseguir su objetivo.

Johnson gasta millones de dólares cada año en médicos y tratamientos para encontrar la fuente de la juventud. Una de las intervenciones más polémicas que tuvo fue la de recibir transfusiones de plasma provenientes de su hijo de 17 años.

Bryan Johnson y su hijo Talmage.

Al fusionar la tecnología con la biología, el millonario aseguró que redujo su edad biológica general en más de cinco años y ahora tiene el corazón de un hombre de 37 años, la piel de un hombre de 28 años y la capacidad pulmonar y el estado físico de un joven de 18 años.

Recientemente, el empresario obsesionado con la longevidad decidió enfocarse en otra parte de su cuerpo y reveló que ha comenzado un tratamiento de ondas de choque en su pene, con el objetivo de lograr erecciones de larga duración.

Un magnate estadounidense recibió plasma de su hijo de 17 años para evitar envejecer

¿Cómo es el tratamiento para rejuvenecer el pene?

El tratamiento para rejuvenecer el pene consiste en 4000 de ondas de choque de 4 Hz que se envían al miembro masculino para mejorar el flujo sanguíneo y tratar potencialmente la disfunción eréctil.

Johnson se realiza esta controvertida terapia tres veces por semana. Cada sesión tiene un costo que ronda entre los mil y los 2 mil dólares, aunque el empresario admitió que existen otras máquinas que llegan a costar hasta 7 mil dólares.

El objetivo del magnate es llegar a 3 horas y 30 minutos de erección durante la noche, lo que equivaldría a la de un joven de 18 años. Para ello, espera aumentar su duración promedio actual de 2 horas y 12 minutos que, según sugiere en un Tweet, es el tiempo promedio de un hombre de 49 años.

Si bien algunos estudios han mostrado efectos positivos de esta prueba, todavía está en su etapa experimental siendo que no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Se fracturó el pene al intentar la pose sexual "más peligrosa del mundo"

La búsqueda de la juventud de Bryan Johnson

Johnson pasó largas y agotadoras horas para lograr tener una empresa rentable, lo que lo llevarían a tener sobrepeso y depresión. Según cuenta, en ese punto de su vida estuvo cerca del suicidio y fue en ese momento en el que decidió iniciar un cambio rotundo en su cuerpo.

Hoy en día tiene 49 años, toma más de 100 píldoras al día, tiene 30 médicos disponibles y dice que su edad proyectada es de 200 años. “Me rebelo contra la cultura de la muerte. En el siglo XXI, el único objetivo es no morir. Es el grito de guerra del siglo XXI, esas tres palabras, ‘No te mueras’”, comentó en una entrevista.

Mitos y verdades sobre el pene de Napoleón Bonaparte: la leyenda sobre cuánto medía y dónde se encuentra

Pero llegar al rejuvenecimiento no es fácil y para ello el magnate no solo se somete a terapia de shock en su zona pélvica y a el intercambio de plasma con su hijo, sino que también evita la luz solar, come exactamente 2.250 calorías por día y su última comida es a las 11 de la mañana.

Además, Johnson realiza largas rutinas de ejercicio y una dieta basada únicamente en vegetales. “Realmente no extraño ningún alimento. No me gusta ni valoro la comida trampa. Lo encuentro desagradable. Mi 100% (15 gramos de chocolate amargo) es la cosa más traviesa que consumo”, agregó.

Macrofalosomía real: el tamaño sí importaba en la penosa vida sexual de Fernando VII

10 condiciones para salir con el hombre que busca la juventud eterna

El millonario tiene una rutina muy estricta, es por ello que busca una pareja que se pueda acomodar a sus horarios y costumbres si desea salir con él. “Si conociera a la mujer adecuada, felizmente le presentaría mi estilo de vida 'Blueprint' y la dejaría vivir junto a mí, siempre y cuando respete mis reglas”, enfatizó.

Para dejar las cosas claras, Johnson realizó una lista de 10 cuestiones básicas que cualquier persona que quiera estar a su lado deberá respetar:

1. La cena es a las 11:00 AM.

2. Acostarse a las 8:30 PM.

3. No se habla en la cama.

4. Dormir solo/a.

5. Nada de charlas triviales. “Realmente no me importa”.

6. No hay descanso los domingos.

7. Sexo regular y programado (“el sexo no tiene un tiempo máximo asignado; el sexo es tiempo de juego, lo que surja de forma natural”).

8. Cumplir una dieta vegetariana.

9. Debe poder donar plasma.

10. Saber que no es la prioridad número uno.