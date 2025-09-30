El reconocido influencer de China Tang Feijo murió al estrellarse el helicóptero ultraligero de dos motores que él mismo fabricó. El hombre, de 55 años y originario de la ciudad de Guangyuan, se había vuelto popular al compartir sus aventuras y contenidos sobre aviación con miles de seguidores.

El hecho ocurrió el pasado sábado 27 de septiembre en los cielos del condado de Jiange, provincia de Sichuan, cuando el creador de contenido decidió transmitir en vivo el vuelo en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

Según los reportes, poco tiempo después de elevarse, el helicóptero bimotor de un solo asiento perdió el control repentinamente y se estrelló contra el suelo, donde se prendió fuego.

Cientos de espectadores presenciaron la tragedia en tiempo real. Las reacciones de la audiencia fueron variadas: mientras algunos internautas reaccionaron al hecho con emojis de risa, quizás pensando que se trataba de un suceso leve, otros usuarios inundaron el chat con comentarios alarmantes.

Tang Feiji, residente de Sichuan, adquirió el año pasado una particular nave voladora. Se trataba de un helicóptero coaxial de rotores gemelos, con un peso de 115 kilogramos y una sola cabina. Según la agencia estatal China News Service, el influencer pagó 350.000 yuanes (unos 49.000 dólares) por la aeronave, que podía alcanzar hasta 2.000 pies de altitud (aproximadamente 600 metros) y superar los 90 kilómetros por hora de velocidad.

El invierno pasado, después de apenas seis horas de práctica, Tang Feiji aseguró públicamente que no necesitaba una licencia de piloto para operar su nueva nave, pese a que varios especialistas le recomendaron obtenerla.

Tras el fatal incidente, diversos medios chinos señalaron que el influencer ya había protagonizado dos accidentes aéreos previos. En ambos casos, su vehículo cayó desde menos de 9,1 metros debido a fallas en el indicador de combustible.

