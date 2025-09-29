La comunidad de Miramar se encuentra en shock tras conocerse la muerte de una mujer de 52 años, que cayó al suelo luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta. El accidente ocurrió a las 14 de este domingo, cerca del aeroclub local, en la ruta 77.

La víctima, identificada como Rosana Mabel Back, era oriunda de San Ignacio, Misiones y formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata, según difundió 0223. Testigos indicaron que el equipo presentó fallas, lo que impidió la apertura del paracaídas, provocando su muerte.

El cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, donde efectivos del Destacamentos Las Flores intervinieron en el lugar, mientras que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, aprobó el secuestro de arnés y la mochila para investigación. También se trasladó a la comisaría a participantes de la jornada de actividades.

Frente a tal acontecimiento, el aeroclub de Miramar emitió un comunicado con respecto a lo sucedido. “El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo de Miramar en el día de la fecha, en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, dice el escrito en los primeros párrafos.

“Es importante destacar que el Aeroclub Miramar no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”, aclara. Y concluye: “Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”.

Un hombre murió en un curso de paracaidismo

Esta tragedia se suma a un caso similar que ocurrió en junio de 2023 en la localidad bonaerense de Lobos, cuando Héctor Vaccaro, de 61 años, terminó cayendo al vacío tras realizar un salto similar por una falla en el dispositivo, que no se abrió correctamente.

La víctima había iniciado un curso de paracaidismo y realizaba la cuarta clase de un total de siete. Según relataron en la escuela donde se entrenaba, Vaccaro se desestabilizó en el aire y no pudo accionar el paracaídas principal.

