El show del regreso de los hermanos Gallagher, según los críticos de Reino Unido

“Encararon el concierto con una pasión desenfrenada, acechando el escenario y mordiendo las letras como un león desgarrando a su presa (...), los Gallagher suenan frescos y potentes”, escribió Mark Savage, crítico de la BBC que cubrió el recital que abrió la gira mundial de Oasis, después de 16 años de ruptura de los hermanos Liam y Noel Gallagher. Esa línea laudatoria siguió, por ejemplo,Neil McCormick, crítico de The Telegraph, quien reseñó: “Realmente nada ha cambiado desde los días de gloria de la banda (...) el espectáculo fue fantástico (...) Dudo que quien haya conseguido una entrada para este regreso se haya sentido estafado, ya que fue un reencuentro entre el público y su banda favorita, un reencuentro entre Gran Bretaña y el rock and roll”. En el reconocido diario inglés The Guardian, Alexis Petridis dijo que el recital fue “una gloria” y con un repertorio que fue “un auténtico oasis de listas de reproducción (de Spotify), con énfasis en sus dos primeros álbumes, junto con los lado B de los años en que el talento de Noel Gallagher como compositor parecía tan abundante que podía permitirse el lujo de limitar alegremente temas tan buenos como Acquiesce o The Masterplan a una canción extra en un sencillo de CD”.

Finalmente, Will Hodgkinson, del Times, describió que la atmósfera en el estadio Cardiff desde antes del concierto como “parecido a un partido del Mundial más que a un concierto de rock (...) “toda la ciudad se había vuelto, por usar una frase que evocaba el apogeo de Oasis, ‘loca por ellos’”.

Fervor. En el Principality Stadium, en Cardiff, Oasis tuvo el viernes 4 de julio el primero de sus 41 conciertos, y ayer sábado, el segundo; también en esa misma locación. Así fue como ciento cincuenta mil personas en total revivieron los ya himnos de esta emblemática banda británica. “Fue más que un espectáculo; me abracé a completos desconocidos”, explicó a AFP Frank Gonzales, un californiano de 49 años que se declaraba impactado “emocionalmente” por este regreso. La referencia a los abrazos no es metafórica ni casual. Al subir al escenario, uno de los hermanos Gallagher le habla al público y le dice: “Ahora, mírense, y extiendan sus brazos a otro ser humano, y cuando comienza la música, a bailar sin soltarse”.

Onda expansiva. La gira Oasis Live 25 cuenta con 41 conciertos en ciudades como Londres, Manchester, Los Ángeles, Tokio, Sídney, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires o San Pablo, elegido como destino final de la gira. Desde la separación del grupo en 2009, tras una enésima pelea entre los hermanos en un festival en las afueras de París, muchos ya no esperaban volver a verlos juntos sobre el escenario.En Reino Unido, el regreso de bandas del britpop como Oasis avivó la nostalgia musical por la década de 1990.

Las camisetas de Oasis que se venden en las tiendas Marks and Spencer dan la impresión de haber retrocedido unas décadas, y marcas de consumo masivo como Urban Outfitter, dedicadas a un público más joven, también aprovechan el agite que provocó el regreso de Oasis.

En Instagram y TikTok, los jóvenes británicos se graban imitando el estilo de los hermanos Gallagher.

Esta reunificación generó un entusiasmo que traspasó las barreras generacionales. “A todo el mundo le gustan los aniversarios”, dijo a AFP Glenn Fosbraey, experto en música popular de la Universidad de Winchester. “1995 fue un gran año para la música”, con el lanzamiento del disco de Oasis (What’s the Story) Morning Glory? “Es una buena oportunidad para revivir nuestra propia juventud y, en segundo lugar, para darlo a conocer a la siguiente generación”, declaró Fosbraey, quien ahora puede compartir Oasis con su hija adolescente.