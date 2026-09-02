Faena New York, elegido mejor hotel nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026

Faena New York fue elegido Mejor Hotel Nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026, apenas unos meses después de su apertura en Manhattan. El reconocimiento, anunciado durante Virtuoso Travel Week en Las Vegas, coloca al nuevo hotel de Faena entre los grandes nombres de la hotelería internacional y, al mismo tiempo, confirma la proyección global de una marca cuya historia comenzó hace más de dos décadas en Buenos Aires.

Elegidos por profesionales de la industria, asesores de viajes y líderes de la red Virtuoso, los Global Awards distinguen a quienes establecen nuevos estándares de excelencia en la hospitalidad internacional. Faena New York fue elegido entre un destacado grupo de finalistas integrado por Airelles Palladio Venice, Hotel del Coronado, Park Hyatt Tokyo y el emblemático Waldorf Astoria New York, situando a Faena, en su primer año en Manhattan, junto a algunos de los nombres más reconocidos de la hotelería mundial.

La distinción cobra una resonancia particular en Nueva York: una nueva expresión del universo Faena recibe este reconocimiento en una ciudad definida por grandes íconos de la hospitalidad y comparte la categoría con el Waldorf Astoria New York, uno de los hoteles más emblemáticos de la historia de Manhattan.

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Pero más allá del premio, el reconocimiento celebra una historia mucho más amplia.

Desde sus orígenes, Faena nació con la ambición de imaginar algo que trascendiera la hospitalidad tradicional. Con la transformación de Puerto Madero y la creación del primer Faena District en Buenos Aires, Alan Faena concibió un universo donde arquitectura, arte, cultura, gastronomía, música, bienestar y comunidad pudieran convivir y dar forma a una nueva manera de experimentar un destino.

Lo que comenzó en Argentina se convirtió, con el tiempo, en una visión global.

De Buenos Aires a Miami Beach y, más recientemente, a Nueva York, Faena llevó esa filosofía a distintas geografías, creando lugares profundamente conectados con la identidad y la energía de cada ciudad. Cada destino encuentra su propia voz, pero todos comparten una misma esencia: la convicción de que un espacio puede ser mucho más que un lugar; puede convertirse en un escenario para la imaginación, el encuentro y la transformación.

La apertura de Faena New York en 2025 representó un nuevo momento en ese recorrido. En West Chelsea, junto al High Line, el universo Faena encontró una nueva expresión en una de las grandes capitales culturales del mundo, dialogando con la energía creativa de Nueva York a través del arte, la gastronomía, la música y el bienestar.

“Faena New York fue creado para llevar el espíritu de nuestro mundo a Nueva York, al mismo tiempo que abrazamos la energía, la cultura y la fuerza creativa que definen a esta ciudad. Recibir este reconocimiento tan temprano en su recorrido es un gran honor", dijo Alan Faena.

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El reconocimiento como Mejor Hotel Nuevo adquiere así un significado que trasciende a Faena New York. Celebra la continuidad de una idea nacida en el sur del mundo y su capacidad de evolucionar, cruzar fronteras y encontrar nuevas formas de expresión sin perder su esencia. Hoy, esa historia entra en una nueva etapa.

Tras Buenos Aires, Miami Beach y Nueva York, Faena continúa extendiendo su universo hacia Tulum, São Paulo, Abu Dhabi, Dubái, Wadi Safar y el nuevo proyecto residencial Faena Residences Miami en Miami River, trazando una constelación de nuevos destinos unidos no por una fórmula, sino por una manera de mirar el mundo.

A fines de 2026, Faena Island The Red Sea en Arabia Saudita, marcará otro hito en este recorrido como la primera Isla de Faena en el mundo. Un nuevo capítulo que llevará el universo Faena a un territorio completamente inédito, profundizando una expansión que nació en Argentina y que hoy continúa trazando nuevas geografías alrededor del mundo.

El reconocimiento de Faena New York entre grandes íconos de la hotelería internacional no es solamente la celebración de un nuevo hotel. Es la confirmación de una visión que nació en Argentina, encontró un lenguaje propio y hoy continúa escribiendo su historia alrededor del mundo.

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Faena New York es la expresión más reciente del universo Faena y lleva a Manhattan, en el barrio de West Chelsea, la visión de la marca sobre hospitalidad, cultura y comunidad. Ubicado junto al High Line, el hotel reúne alojamiento, gastronomía, entretenimiento en vivo, arte y bienestar en un destino concebido para Nueva York. Faena New York está ubicado en 500 West 18th Street, New York, NY 10011.

Desde sus orígenes en Buenos Aires y su expansión hacia Miami Beach y Nueva York, Faena crea destinos concebidos como universos culturales y sociales, profundamente arraigados en la imaginación, el sentido de lugar y la comunidad.

RM/LT