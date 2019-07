por Agustín Gallardo

Para cuando esta nota salga publicada Camilo Vaca Narvaja estará en Bariloche en plan de visitar a su padre, Fernando, el ex militante montonero, quien se presenta a candidato a intendente en esa ciudad. Son días por demás movidos para Vaca Narvaja hijo: el lunes de la semana que viene se vuelve a Buenos Aires y casi sin escala parte hacia Cuba donde se encontrará con su ex pareja, Florencia Kirchner. Su hija en común, Helena, viajó esta semana con Cristina Kirchner para celebrar hoy el cumpleaños de la menor del ex clan presidencial. “Me encuentro con ellas en Cuba y luego me la traigo a Helena a Argentina”, comienza explicando Camilo a PERFIL.

Sociólogo,33 años, Vaca Narvaja irrumpió en el escenario político portando un apellido de peso en la historia política argentina. Sin embargo, tuvo su pico de máxima exposición cuando, militando en La Cámpora, se puso de novio con Florencia, con quien tuvo una hija y luego se separaron. Desde que su ex pareja se encuentra en La Habana, se viene hablando de su estado de salud. En medio de todo tipo de especulaciones, Camilo ocupa parte de su tiempo militando en su espacio político, Generación Patriótica, como también se encuentra muy activo apoyando la campaña de Alberto y Cristina.

Sin embargo, ahora que Florencia no está en Argentina, cuida de Helena. “Me encargo de ella, pero ayudan mucho las abuelas”, dice este joven, quien esta semana dejó entrever algunos detalles del presente que vive la hija de Cristina Kirchner en Cuba. “La verdad es que no está bien”, soltó en AM 990, afirmando también que Florencia está atravesando un cuadro de estrés postraumático con una depresión importante.

“Todo se desencadena, como divulgó en su momento Cristina, producto del estrés postraumático que fundamentalmente es producto de la persecución judicial y las múltiples versiones de allanamientos ventiladas por algunos periodistas en distintas editoriales. Como denominó uno de ellos el ‘periodismo de guerra’”, explica. Florencia se encuentra en La Habana desde el 7 de marzo pasado. Viajó a esa ciudad para hacer un curso de cine cuando, según se explicó, se le presentó allí una dolencia, una obstrucción linfática, además de un cuadro psicológico que incluye ataques de pánico.

Florencia Kirchner enfrenta acusaciones en su contra en las causas Hotesur y Los Sauces. Ambas investigaciones se llevan a cabo en relación con supuestos retornos que pagaban empresarios que habían sido beneficiados con la obra pública. Ahora, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 5 instaron a que Florencia se presente dos veces al mes en la embajada de Argentina en Cuba para mantenerse a derecho. Dice Camilo: “Creo que todo el proceso judicial que la involucra a ella es injusto porque el objetivo es atacar a Cristina y hacerlo involucrando a su hija es parte de una campaña judicial”.

—Hay especulaciones sobre su estado de salud, en el sentido de que sería una forma de escudarse de las causas mencionadas. ¿Qué lectura hacés vos?

—Estoy convencido de la persecución. Creo de hecho que acá hay un tema regional. Vemos el mismo patrón en Brasil con Lula, en Ecuador con Correa, el llamado law fare o guerra judicial. Cristina, Máximo y Florencia siempre estuvieron y van a estar a derecho. Hablar de especulación es un golpe muy bajo, realmente alguien puede pensar que una madre quiere estar lejos de su hija menor... La familia siempre se presentó personalmente y por medio de escritos cuando lo solicitó la Justicia. La contracara de esto, como el caso del juez Moro, es lo de Stornelli, que es la sexta vez que es llamado a indagatoria por una de las causas más escandalosas de nuestro país vinculada al espionaje ilegal y los servicios de inteligencia. Pese a eso Stornelli sigue amparándose en fueros y aun declarado en rebeldía no se pone a derecho.

—Helena es chiquita, pero, ¿pregunta algo?, ¿cómo le contaron todo esto?

—Tratamos de no hablarle mucho sobre el tema pero por supuesto que sabe que su madre está en Cuba por temas de salud. La verdad es que Cristina es una abuelaza y siempre estuvo presente en todo este difícil proceso.

—¿Cómo es la vida de Florencia allá?

—Prefiero no hablar mucho de las cuestiones personales, porque más allá de la divulgación de su parte médico, creo que hay que preservar su intimidad, sobre todo en este momento. Hablar más del tema es revictimizarla y bastante daño le han hecho.

—¿Hay algo que puedas contar de lo que hace? ¿Habla con su hija por teléfono?

—Está enfocada en su tratamiento, se comunica todos los días con su hija por video llamada, está leyendo mucho de cine y de historia. Pero lo central es recuperarse para poder regresar a su país.

—¿De qué forma te involucrás como padre en la educación de Helena?

—Para mí nuestra hija es una prioridad y siempre voy a estar para acompañar a la familia.

—¿Regañás algo a la política frente a esta cuestión que está viviendo ella ahora?

—Me parece sumamente injusto que involucren a alguien de la forma que lo están haciendo. Yo vengo de una familia militante y estoy curtido, pero creo que tenemos que cambiar las formas de discutir en Argentina. Si bien Florencia tiene una militancia activa con respecto al feminismo y a la cultura, ella no tiene participación político partidaria. Lamentablemente muchos de nosotros podemos estar acostumbrados a los niveles de agresión de la actividad política profundizada por el gobierno de Macri. Pero comparto con Cristina que debería haber un límite con los hijos y sobre todo con los que no están partidariamente más activos como es el caso de Máximo y la propia Cristina.

—En uno de sus spots publicitarios de campaña, tu papá dice a viva voz haber “participado de la resistencia a las dos últimas dictaduras cívico-militares” de la Argentina. A vos, como joven de la política, ¿hay alguna cuestión que critiques o sientas que no fue correcta?

—El lo que hace es no esconder su pasado en la organización montoneros. Ha dicho públicamente que lo del indulto fue un error ya que fue una manera de alimentar la teoría de los dos demonios, equiparando a las organizaciones guerrilleras con la cúpula militar y el terrorismo de Estado. Creo que es muy difícil hacer una lectura de los procesos políticos sin estudiar los contextos particulares. Por supuesto que hay muchos temas para criticar y cuestiones que hoy nos parecen anacrónicas como la lucha armada, entre tantas otras. Es muy importante que hablen los protagonistas de esa época porque quedan muchos temas para profundizar y sacar aprendizaje para el futuro.

—¿Discutís con tu padre de política?

—Tengo una muy buena relación, discutimos mucho, las mesas familiares suelen tener mucho contenido político, no solamente con mi padre; mi madre también fue una militante protagonista de esa época.

—¿Y qué sale de todo eso? ¿Sos de darle algún tipo de consejo? ¿Qué cosas tomás vos de lo que te dice él?

—Siempre tratamos de escucharnos; él critica los aspectos de nuestra generación más vinculados al uso de redes y al carácter individual y narcisista que eso trae aparejado cuando se utiliza mal. Yo creo que le aporto cuando se dan esos debates que no estaban tan visualizados en su generación, como la perspectiva de género y la temática de la despenalización del aborto. Siempre encontramos puntos de encuentro y complementación de miradas más allá de las disidencias.

La polémica con la hija de Rucci

Claudia Rucci, hija del sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, repudió, a través de una carta, la candidatura a intendente de Bariloche del ex líder montonero Fernando Vaca Narvaja. “Puedo entender su dolor, tengo a mi abuelo y a mis tíos desaparecidos y te aseguro que soy el primero que quiero que se esclarezca el crimen de su padre que era íntimo amigo del general Perón. Tengo entendido que hay una causa donde se responsabiliza al grupo paramilitar de la Triple A comandado por López Rega del asesinato y de hecho hubo una indemnización a la familia en el marco de dicha causa”, dice Camilo. Agrega: “Yo la conocí a Claudia Rucci cuando era secretaria personal de Carlos Kunkel, también ex miembro de la organización montoneros. Por eso me llama mucho la atención su postura actual. Pero para mí lo más llamativo es que ella, siendo la hija de un secretario general de la CGT acompañe la candidatura de Mauricio Macri ya que ese gobierno se ha dedicado a denostar al gremialismo”.