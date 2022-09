Griselda Siciliani acompañó la première de la película de Alejandro Iñárritu

La nueva película del varias veces ganador del premio de la Academia Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se encuentra en plena gira por los festivales más relevantes del mundo, en los que la película concita particular atención. Ya de-sembarcados en el Festival de Telluride, en Colorado, el paso de la comitiva del flamante filme brilló en el Festival de Venecia y Griselda Siciliani se destacó por su presencia. En cada una de las paradas de su “agenda veneciana”, la actriz se mostró con prendas de la firma Prada. Alternó entre un vestido camisero celeste, un vestido color crema, que lució en una de las exclusivas cenas y un elegante diseño estampado en flores azules para la conferencia de prensa. Para el gran evento, la alfombra roja, eligió un sobrio vestido negro formal, pero silueta ajustada al cuerpo y escote. “La hice con todo mi corazón”, declaró Iñarritu respecto de esta película, la primera después del éxito de The Revenant (El renacido), protagonizada por Leonardo Di Caprio. El mexicano vuelca parte de sus pensamientos en una concatenación de secuencias oníricas en las que se filtran algunas de sus ideas, algunas sobre la vida y otras sobre el cine. Al igual que Federico Fellini, Iñarritu pone a un álter ego suyo en escena, Saverio, un periodista y documentalista mexicano, en este caso interpretado por Daniel Giménez Cacho. Griselda Siciliani interpreta a Lucía, su mujer, que lo acompaña en este viaje introspectivo. “Tuve que prepararme mucho internamente porque es un personaje con muchas heridas, que se tienen que ver, pero sutilmente”, declaró la actriz quien para acceder a este protagónico tuvo que enfrentarse a varios castings.

Expectativa. Se trata de otra apuesta en donde la plataforma de streaming (Netflix) le otorga recursos a directores consagrados para que hagan la película que quieran, como sucedió con Alfonso Cuarón en Roma, o Paolo Sorrentino en Fue la mano de Dios. En esta oportunidad, Iñarritu no trabajó la fotografía con quien venía siendo su socio, Steve Lubeski, sino con Darius Khondji, que tuvo esa posición en Seven, de David Fincher, entre otras películas. Para el guión, el director contó con la colaboración del argentino Nicolás Giacobone, con quien ya había trabajado en el guión de Birdman (co-escrita con Armando Bo y por la que ganaron un Oscar), y en el de Biutiful. El diseño de producción estuvo a cargo de Eugenio Caballero, quien ganó el Oscar por Roma y el vestuario fue diseñado por Anna Terrazas, quien trabajó también en Roma en la serie The Deuce. Bardo… es la primera cinta que Iñárritu dirige en México desde Amores perros. Hasta ahora las críticas vienen siendo muy diversas. Algunas versan sobre la autoindulgencia, la extensión y la egolatría, mientras que otras la ponderan como la mejor desde Amores perros. Lo cierto es que Iñarritu no deja indiferente ni a la crítica ni a la audiencia. Los festivales suelen celebrar sus osadías y Bardo, con las opiniones cruzadas que viene despertando, es una de las candidatas a llevarse el León de Venecia. Su estreno en salas comerciales, en diciembre, le dará relevancia para posicionarse en carrera de cara a los Oscar y pondrá a la cinta ante los ojos de un público que desde 2015 no ve su cine. Con lo cual, inevitablemente, la expectativa es inmensa. En cuanto al coprotagónico de Griselda Siciliani, la actriz está viviendo la intensidad de esta gira internacional y su cobertura en las redes indica que está disfrutando cada paso de esta inigualable experiencia.