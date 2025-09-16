Hollywood está de luto tras la muerte de Robert Redford, ocurrida este martes a los 89 años en su casa de Utah. Con una trayectoria que se extendió a lo largo de seis décadas, Redford se consolidó como una de las grandes estrellas del cine internacional.

Nacido en Santa Mónica, California, fue actor, director y también un ferviente ecologista, reconocido por su compromiso con la defensa del medioambiente.

Así empezó la carrera cinematográfica de Robert Redford

Su carrera en el cine comenzó en la década del sesenta con títulos como Inside Daisy Clover, This Property is Condemned y The Chase. En 1962 debutó en un largometraje con War Hunt, de Denis Sanders.

Poco después alcanzó la fama con Descalzos en el parque, donde compartió cartel con Jane Fonda, quien años más tarde recordó con humor: “Fue divertido besarlo en mis veinte y volver a hacerlo en mis ochenta”, dijo en el Festival de Venecia.

Antes de convertirse en protagonista, participó en producciones como La rebelde (junto a Natalie Wood), La jauría humana de Arthur Penn, Situación desesperada y Propiedad condenada.

Su consagración definitiva llegó con películas que marcaron época: Dos hombres y un destino (1969), en la que formó una dupla inolvidable con Paul Newman; El golpe (1973), que le valió una nominación al Oscar; y Todos los hombres del presidente (1976), centrada en el escándalo Watergate.

También brilló en filmes políticos como The Candidate y All the President’s Men, destacados por The New York Times como piezas fundamentales de su filmografía.

Así fue su carrera como dirctor

Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como director. Entre sus títulos más celebrados se encuentran El río de la vida (1992), Quiz Show (1994) y La leyenda de Bagger Vance (2000).

Con una vida dedicada al cine y al activismo, Robert Redford deja un legado inmortal: el de un artista versátil, un narrador comprometido y un símbolo de la historia de Hollywood.

