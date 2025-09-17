El hijo de Will Smith, Jaden, incursiona en el mundo de la moda: dirigirá la línea masculina de Christian Louboutin

El diseñador francés Christian Louboutin, célebre por las icónicas suelas rojas que convirtieron a su marca en sinónimo de lujo, anunció el nombramiento del actor y rapero estadounidense Jaden Smith como director artístico de su línea masculina. Se trata de la primera vez que la maison entrega el mando creativo de esta división a una figura externa, marcando un nuevo capítulo en la historia de la firma.

Louboutin, de 62 años, reveló que la decisión surgió de manera espontánea: “Una mañana, mientras nadaba, pensé: ‘¿Por qué no Jaden?’”. Según declaró al diario Le Figaro, lo convenció no solo la capacidad creativa del artista, sino también su mirada fresca y generacional. “Estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente”, añadió.

La línea masculina de Louboutin fue lanzada en 2008 y hoy representa cerca del 24% de los ingresos de la marca, fundada en 1991. Con la incorporación de Smith, la maison busca revitalizar un segmento que en los últimos años perdió tracción en el mercado frente a competidores directos.

Por su parte, Jaden Smith reconoció la magnitud del desafío. “Es uno de los mayores honores de mi vida. Siento presión por estar a la altura de lo que Christian ha construido y, al mismo tiempo, por asumir un rol tan importante en la moda de lujo”, declaró al medio especializado Women’s Wear Daily (WWD).

Conocido por su estilo vanguardista y su inclinación a romper normas de género en la vestimenta, Smith ha desarrollado proyectos propios en la industria, como su marca MSFTSrep y colaboraciones con New Balance. Sin embargo, este será su primer rol al frente de una línea completa en una casa de lujo consolidada.

El artista de 27 años saltó a la fama en el cine con películas como En busca de la felicidad (2006), junto a su padre Will Smith, y Karate Kid (2010). Más tarde, se volcó hacia la música y la moda, construyendo una identidad marcada por la experimentación estética y el compromiso con causas sociales y ambientales.

El anuncio llega en un contexto de cambios estratégicos dentro de la industria del lujo, donde varias casas han apostado por nuevas figuras para atraer a públicos jóvenes. Con casi 20 millones de seguidores en Instagram, Smith encarna para Louboutin la posibilidad de conectar con nuevas audiencias globales.

Según adelantó la firma, Smith supervisará cuatro colecciones anuales, que abarcarán no solo calzado, sino también accesorios, artículos de piel y propuestas de experiencias inmersivas. Su debut oficial será en enero de 2026 durante la Semana de la Moda Masculina de París, uno de los escenarios más prestigiosos para la presentación de colecciones.

“Jaden tiene una forma de ver las cosas, de digerirlas y transformarlas que conecta con mi propia manera de trabajar”, explicó Louboutin. Con esta apuesta, el creador francés podrá enfocarse en la expansión de su línea femenina, mientras confía a Smith la misión de reposicionar la división masculina.

El movimiento también responde a la ambición de la maison por consolidar su lugar entre los principales actores del lujo global. Actualmente, Christian Louboutin está presente en 30 países y continúa diversificando sus negocios, que incluyen desde boutiques exclusivas hasta proyectos inmobiliarios y hoteleros en Portugal.