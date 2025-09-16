Gigliola “Canela” Zecchin: “Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”

La conductora, escritora y referente cultural Gigliola “Canela” Zecchin hizo una revelación profundamente personal en una entrevista televisiva con Luis Novaresio que se emitirá este miércoles a la medianoche por A24: reveló que fue víctima de abuso cuando era muy pequeña, en Italia, antes de emigrar a la Argentina. Con el tiempo, encontró en la escritura una manera de canalizar esa experiencia y de poder darle voz.

“Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña. Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”, señaló.

Canela relató que el episodio ocurrió “en esos ámbitos de abandono que los chicos padecen”, y recordó con precisión las sensaciones de aquel momento: “Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona. Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hollywood despide a Robert Redford: estas fueron las mejores películas

Explicó que nunca lo habló en terapia: “Era algo muy metido dentro de mí. Nunca sabré qué me deja esta experiencia”.

En otro tramo de la entrevista, Novaresio le preguntó qué le diría hoy al hombre que la abusó, Canela respondió: “Le pediría que se arrodillase y me pidiera perdón. ¿Lo perdonaría? No lo sé”.

La infancia de Canela, atravesada por las carencias de la posguerra

Nacida en Italia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Zecchin contó en una entrevista con Eco Medios AM 1220 que su niñez estuvo marcada por la precariedad y el miedo. “Me quedó un estado de alerta durante toda la vida. La previsión era parte de nuestra historia, porque sin ella no podías sobrevivir”, recordó.

Un grafiti de Banksy fue censurado en Londres

Su madre, que había quedado viuda, tomó la decisión de emigrar con sus hijos a la Argentina y la familia se instaló primero en Córdoba. “Cuando llegamos para nosotros esto era América. No sabíamos que era la Argentina”, rememoró.

Caja dolora, su próximo libro

Canela, madre de cuatro hijos, lleva más de seis décadas de trayectoria en los medios y en la literatura. Se convirtió en una de las voces más reconocidas de la cultura argentina. Publicó más de 40 libros, muchos de ellos para niños, que obtuvieron premios internacionales como el White Ravens del IBBY.

Hoy, alejada de la pantalla desde 2019, se dedica a la poesía. Su próximo libro llevará por título Caja Dolora: “Le quise poner el femenino al dolor, porque somos nosotras las que parimos con dolor”.

GD/ML