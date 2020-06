José Fernández, el diseñador que viste astronautas y superhéroes de Hollywood

El lanzamiento de la nave espacial SpaceX el fin de semana pasado se festejó internacionalmente como un gran logro para la humanidad. Lo que muchas películas de ciencia ficción o de superhéroes muestran a diario como fantasía, la NASA y Elon Musk lograron replicarlo, en menor escala, en la realidad. Pero hubo alguien detrás de ellos que es de los pocos que pueden presumir haber participado de ambos mundos.

El diseñador mexicano José Fernández es uno de los más requeridos para crear el vestuario de las películas más populares de Hollywood. Hace décadas trabaja vistiendo a los superhéroes y los actores más famosos de la industria audiovisual pero también fue el encargado de crear los trajes que utilizaron los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken al salir del planeta Tierra.

El cambio de industria fue un pedido del propio Elon Musk, quien participó junto a la NASA del lanzamiento. Fan de la ciencia ficción y de las películas, Musk se contactó en 2016 con Fernández y le encargó el proyecto ya que conocía los trajes que ideó para películas como Batman Returns, Thor, Los cuatro fantásticos, X-Men 2, El planeta de los simios y Aliens 3, entre muchas otras más.

“Cuando tuve la primera entrevista pensé que me iban a hablar de una película. Y durante la charla también creía lo mismo hasta que me di cuenta de que el proyecto era para un lanzamiento real”, contó Fernández en una entrevista al recordar ese primer encuentro. Sin embargo, aclaró que por motivos legales no le es posible dar más detalles sobre el proceso que llevó a cabo para el SpaceX. Más allá de darles un diseño moderno y cómodo para los astronautas, también tuvo que equiparlos con la tecnología necesaria para soportar el viaje. Por ese motivo trabajó durante los últimos dos años junto a Musk y su equipo para lograr el objetivo.

Pantalla grande. La carrera de José Fernández comenzó en 1989 cuando fue contratado como escultor para trabajar en la película Gremlins 2. Luego, durante la década del 90, su nombre resonó fuerte en Hollywood gracias a sus trabajos en Godzilla, Hombres de negro, Alien III, Batman Returns, Batman y Robin y Batman Forever.

Desde entonces se dedicó principalmente a las películas de superhéroes entre las cuales se encuentran X-Men y Los cuatro fantásticos. Su creciente fama lo llevó a fundar su propio estudio en 2007 llamado Ironhead Studio que actualmente es considerado uno de los mejores en la industria. “Como productor de Marvel tengo el placer de trabajar con los mejores talentos que Hollywood puede ofrecer. Tanto José como su equipo están en esos estándares”, aseguró Kevin Feige, presidente de Producción de Marvel Studios.

Los actores también disfrutan de trabajar con él porque les da la posibilidad de mostrarse en pantallas con trajes que antes solo se veían en los cómics. “Me encanta colaborar con él y siempre estoy a la espera de la próxima vez”, indicó, por ejemplo, Hugh Jackman, protagonista de X-Men.