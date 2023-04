La corte de Camilla: familia y amigos cierran filas en torno a la reina "peligrosa y malvada"

Hijos, nietos, hermana, amiga y hasta el ex esposo de Camilla estarán con ella el próximo 6 de mayo en su coronación como reina consorte de Inglaterra y mientras intenta dejar atrás su sórdido pasado como amante de Carlos III y causante del divorcio de este y Lady Di.

Pero el pasado persigue a Camilla Parker Bowles especialmente después de que el príncipe Harry la definiera como una mujer "peligrosa" y "malvada" en sus memorias.

Atenta al deseo personal de la fallecida reina Isabel II, Camilla accedió a ser consagrada como reina consorte y no ocultarse tras el título de princesa consorte, que deseaba usar.

El rey Carlos III y la reina Camilla serán coronados el 6 de mayo en la Abadía de Westminster de Londres en una ceremonia a la que asistirán 2.000 invitados.

Y como tal, esta mujer burguesa de 75 años será coronada el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, minutos después de que su esposo Carlos III sea coronado -por fin, a sus 74 años, como rey de Gran Bretaña.

Testigos privilegiados serán su hermana, su ex esposo Andrew Parker Bowles, su hijo Tom Parker Bowles y su hija, Laura Lopes. Además, los nietos de la nueva reina (los gemelos Gus y Louis, hijo de Laura, y Freddy, hijo de Tom) y su sobrino Arthur Elliot la asistirán llevando su túnica durante la coronación.

Todos ellos estarán allí "para apoyar" a la madre, abuela, hermana, amiga y exesposa, dijo Tom.

Carlos, de 74 años, se convirtió en rey tras el fallecimiento en septiembre de su madre, Isabel II, a los 96 años, 70 de ellos al frente de la monarquía. Su esposa, Camilla, será coronada como reina consorte.

Su hermana Annabel y una amiga serán sus "damas de honor"

​Carlos y Camilla imaginaron una coronación moderna, acorde con los tiempos y poco ostentosa.

Por eso, la reina eliminó la tradición centenaria de tener "damas de honor", elegidas entre las mejores familias de la nobleza británica (generalmente duquesas y condesas) para dejarse ayudar por su hermana y una amiga.

Annabel Elliot, la hermana de Camilla, de 74 años, y su amiga Lady Fiona, marquesa de Lansdowne, de 68, estarán al lado de Camilla durante la ceremonia, de más de una hora de duración, para asistirla como "compañeras de la reina" o "Queen's companions".

Lady Lansdowne es amiga de Camilla desde hace mucho tiempo y la apoyó durante la década de 1990 cuando se publicaron escandalosamente los detalles de su relación clandestina con el príncipe Carlos.

A principios de este mes, Lady Lansdowne se pronunció en contra del príncipe Harry después de que descalificara a su madrastra en su biografía explosiva Spare. La marquesa dijo que Camilla estaba "herida".

En Spare, el príncipe Harry escribió que él y su hermano Guillermo le habían "rogado" a su padre que no se casara con Camilla porque temían que se convirtiera en su "madrastra malvada".

También detalla cómo se sintió cuando conoció a Camilla por primera vez, comparándolo con recibir una "inyección": "Recuerdo que me preguntaba... si sería cruel conmigo; si sería como todas las madrastras malvadas de las historias", escribe.

Harry acusó a Camilla de "filtrar historias" sobre la familia real a los medios británicos como parte de su campaña para "rehabilitar su imagen". Luego la describió como "peligrosa" y una "malvada" que dejaba "muertos en la calle" para cambiar la percepción que el público tenía de ella.

"Por supuesto que le molesta, por supuesto que duele. Pero ella no deja que la afecte. Su filosofía es siempre: 'No hagas nada de eso y se calmará, lo menos dicho, lo más pronto reparado'", dijo al diario The Sunday Times.

Otro que salió en defensa de Camilla tras la publicación del libro de Harry fue el hijo de la reina, Tom.

"No me importa lo que digan los demás, este no fue ningún tipo de juego final. Se casó con la persona que amaba y esto fue lo que pasó", recordó en un podcast en el que dijo que su madre se había "sacrificado" para mejorar su reputación.

El hombre dijo que su madre está "ansiosa" por la próxima ceremonia, pero que "no se queja". "Creo que cualquiera estaría ansioso en una ocasión de este tipo de importancia en términos histórico".

"Creo que estaría aterrorizado si tuviera que caminar usando túnicas antiguas... Ella tiene 75 años, pero ya sabes, es difícil hacerlo. Pero nunca se queja. Solo 'hazlo'. 'Manos a la obra'".

Tom, que es escritor, dijo, además, que no le resulta extraño pensar en su madre como la reina: "Ella sigue siendo mi madre".

Agregó sobre su madre y su padrastro: "Creo que lo están haciendo asombrosamente. Creo que el rey Carlos es un hombre bueno, amable e inteligente que se preocupa profundamente por sus roles donde sea que estén, el Príncipe de Gales, el Rey".

Cómo será la coronación de la reina Camilla

Camilla, la esposa del rey Carlos, debería ser coronada como la nueva Reina Consorte.

La reina Camilla protagonizará a una coronación propia, aunque con una ceremonia ligeramente más simple y breve que la de su esposo.

Camilla optó por usar la corona de la reina María, hecha en 1911 para la consorte del rey Jorge V, por lo que será la primera reina consorte que usa una corona existente en lugar de tener una construida exclusivamente para ella.

La decisión se tomó "en aras de la sostenibilidad y la eficacia", afirmó el palacio, aunque se hicieron cambios "menores" para "reflejar el estilo individual de Camilla" y "rendir homenaje" a la fallecida reina Isabel II.

Aunque más 'pequeña' que las coronas del rey, la de Camilla tiene la espectacular cifra de 2.200 diamantes, además de dos piedras del gran diamante Cullinan: "Cullinan III", una gota en forma de pera de 94,4 quilates y "Cullinan IV", una piedra de corte cuadrado de 63,6 quilates.

El controvertido diamante Koh-i-Noor, incautado por la compañía británica de las Indias Orientales en 1849 y reclamado por India y Pakistán, ya no figura en la corona de la reina consorte, como ocurrió hasta 1937.

La corona de la reina María, construida en 1911, será desde ahora la corona de la reina Camilla.

Sentada en un trono junto a su esposo, de frente al altar del templo, la reina también recibirá dos cetros, ambos hechos para la consorte de James II, la italiana y católica María de Módena, en 1685.

Uno de los cetros tiene una cruz como símbolo del poder temporal, y el otro está hecho de tres trozos de marfil de elefante unidos por dos collares de oro. Se especuló que el artículo podría no usarse porque contiene marfil, que el príncipe Guillermo hizo campaña para prohibir.