Las sobrinas gemelas de Lady Di deslumbraron en una gala vip en Qatar

Qatar está invirtiendo mucho dinero para mostrarse como destino cultural, deportivo, turístico y, por supuesto, de negocios. Al Mundial de Fútbol, le siguió, por ejemplo, la inversión cultural que tuvo su capítulo argentino con la gran exposición que Museo Malba hizo en el Museo Nacional de Qatar.

La moda es otra arista de esta política de Estado que impulsa la monarquía que gobierna ese país. Hace unos días, los salones del Museo de Arte Islámico –ubicado en Doha, capital qatarí– fueron decorados para la gala de la Fundación Franca, una organización que recauda fondos para la investigación del cáncer y que fue creada en homenaje a Franca Sozzani, fallecida editora de Vogue Italia. Sozzani fue para Europa lo que Anna Wintour es para Vogue Estados Unidos.

Gemelas. En dicha gala participó la mencionada Anna Wintour, pero de los famosos vip que fueron invitados por Qatar, las que se desmarcaron fueron Lady Amelia y Lady Eliza Spencer, las sobrinas gemelas de Lady Di. Ellas, como sus otros cinco hermanos, con primos directos de los príncipes Harry y Williams.

Eliza y Amelia tienen 33 años y hace unos cinco años, iniciaron un camino en redes sociales que se terminó convirtiendo en un negocio. En aquel 2020, Tatler, la revista más antigua de Inglaterra y favorita de la alta sociedad británica, le dedicó una tapa con una producción de fotos importante. Ni en esa primera publicación ni en sus redes sociales, las gemelas publican fotos familiares con Lady Di.

Refugio. Ellas tenían apenas cinco cuando “la tía” murió trágicamente en París. “La última vez que la vi fue cuando vino a vivir con nosotros a Ciudad del Cabo por unos meses y guardo un recuerdo hermoso de esa época”, dijo Amelia en el reportaje a la revista Tatler. “Pasamos un día increíble en Noordhoek Beach, una hermosa playa en Ciudad del Cabo. Realmente disfruté ese tiempo que pasó con nosotros. Por suerte atesoro particularmente ese día. Fue la última vez que la vi, pero definitivamente vive en todos nosotros”, contaron Eliza y Amelia.

Esa referencia de Amelia sobre su tía Lady Di no es casual: su padre Carlos Spencer mencionó esa estadía de Diana en el discurso que dio en su funeral, el 6 de septiembre de 1997. Él dijo que a su hermana le gustaba la privacidad que tenía en Sudáfrica, donde podía estar lejos de la prensa.

Presente. Amelia y Eliza llevan el título de “lady” porque el de conde lo heredará Louis Frederick John Spencer, el mayor de los varones de los siete hijos que tuvo Carlos, el hermano de Lady Di.

Ellas sí pasaron la infancia en el castillo de Althorp, donde crecieron todos los Spencer y donde están los restos de Lady Di. Pero las gemelas hace varios años que viven en Ciudad del Cabo. Y durante el año pasan mucho tiempo en Europa como “jefas” de ellas mismas.