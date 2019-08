Lee Hicken, el inglés que filmó al Loco Bielsa

por Agustín Jamele

Marcelo Bielsa puede ser querido u odiado, pero si hay algo que no le sucede al Loco es pasar desapercibido. En todos los clubes donde dirigió dejó una marca y no solo en los jugadores sino también en los hinchas. Sin embargo, su última aventura parece ser aún más épica porque además logró enamorar a una ciudad entera.

El DT llegó a Leeds, Inglaterra, a mediados de 2018 para dirigir al club que lleva el mismo nombre. La institución supo ser una potencia a fines de 1960, pero luego comenzó su declive y terminó en la segunda división. Con el sueño de ascender y volver a los puestos de elite, sus directivos decidieron llamar al argentino para que entrenara a los jugadores y él aceptó el desafío.

La primera temporada no le alcanzó para lograr el objetivo aunque terminó muy cerca. De todas formas eso no fue lo más sorprendente de su trabajo. En un año Marcelo Bielsa fue elogiado por conseguir que el equipo jugara bien en poco tiempo, fue criticado al revelarse que mandaba “espías” a los entrenamientos de sus rivales y consiguió que los habitantes de Leeds se volvieran casi tan “locos” como él.

Antes de que todo eso sucediera, el director Lee Hicken imaginó que podía ser una gran historia y por eso formó un equipo de 35 personas para filmar la intimidad de los entrenamientos durante más de 150 días. Así fue como surgió el documental Take us Home, que terminó adquiriendo Amazon para mostrar en su plataforma. Se sabe que Bielsa es reacio a la prensa, pero aceptó la propuesta del cineasta, quien además contó con la voz del actor Russell Crowe para narrar los seis episodios. “Crowe es fanático del Leeds; todavía no se conoció con Marcelo pero ojalá alguna vez lo hagan”, dijo a PERFIL y dio detalles sobre cómo fue seguir a Bielsa.

—¿Por qué decidieron filmar el documental?

—Somos un estudio de cine llamado The City Talking que hemos realizado proyectos relacionados con el deporte anteriormente. Después de una reunión entre Andrea (presidente del club) y yo, decidimos que el proyecto podría ser realmente emocionante. Crecí en Leeds y soy fanático del equipo, así que fue especial.

—¿Qué significa Bielsa para el Leeds?

—La llegada de Marcelo fue una gran noticia; hizo que todo el club y la ciudad se entusiasmaran con el potencial de lo que podría suceder.

—¿Por qué generó tanta emoción en los fans?

—Una cosa muy importante para los fanáticos y la ciudad es que aquí hay una mentalidad, hay un dicho sobre “ser Leeds” y eso significa algo especial. Creo que Bielsa y este equipo han encontrado los mismos valores y enfoque que los fans. Los fanáticos de Leeds siempre han estado abiertos a nuevas personas e ideas –sin importar el país–pero les resulta difícil creer debido a tantos problemas en el pasado. Creo que Andrea, Marcelo y el equipo han hecho que la gente crea.

—¿Hay una relación entre hincha y DT más allá de lo deportivo?

—Una cosa que creo que los fanáticos del Leeds United aprecian es lo amable que es Marcelo con ellos. Siempre permite fotografías y responde las cartas de los fans. Esto significa mucho para ellos ya que eso es más que fútbol.

—¿Cómo tomó Bielsa el documental?

—Todos en el club han sido muy amables y abiertos con nosotros. Por supuesto, tratamos de mostrar respeto por el trabajo de Marcelo, sus entrenadores, e intentamos no interrumpir nada.

—¿Cómo llegó Russell Crowe al proyecto?

—Es fanático del Leeds United. Por eso le pedimos que fuera parte del espectáculo. Fue genial que narrara los episodios. Creo que su voz se suma de una manera muy agradable.

—¿Se verá en Argentina?

—Por el momento está disponible en Amazon Prime en varios países. Estamos ansiosos por probar y hacer que esté disponible en Argentina también. Hablaremos con socios potenciales en las próximas semanas para asegurarnos de que la gente de Argentina pueda verlo.