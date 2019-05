Leo Sbaraglia en el Festival de Cannes, junto a Almodóvar y Antonio Banderas

agencias

“Rumbo al Festival de Cannes con Dolor y gloria en competencia oficial. Y por suerte y sobre todo, por mucho trabajo...todo ha sido perfecto”, posteó el jueves Leo Sbaraglia en su cuenta de Instagram con una foto junto a Pedro Almodóvar. Y ayer llegó el gran día en el mítico certamen y el argentino caminó la alfombra roja junto a todo el equipo comandado por el director manchego. Junto a Leo estaban Antonio Banderas, Penélope Cruz, Nora Navas, Asier Etxendia y los productores de Dolor y gloria, Esther García y Agustín Almodóvar, hermano de Pedro. También se sumaron dos “chicas Almodóvar”, Rossy de Palma y Marisa Paredes.

El festival comenzó el martes y después de la premiere de Rocketman, película con eje en el cantante Elton John –presente en la proyección–, la película de Almodóvar es la que mayor atención concitó en estos cuatro días. El Grand Théà tre Lumière, la sala más importante del festival, estaba a tope y estalló en un aplauso cerrado ante el ingreso de Almodóvar y sus actores para dar inicio a la primera proyección de Dolor y gloria. La película compite en la sección principal con producciones de directores que ya ganaron la Palma de Oro,el premio máximo de Cannes, que le ha sido esquivo aún al director español. Entre los competidores actuales están Ken Loach, Quentin Tarantino, Luc y Jean Pierre Dardanne, Abdellatif Kechiche y Xavier Dolan.

Deseo cumplido. Para Sbaraglia este es su debut en una película de Almódovar, un deseo que persiguió incluso desde antes de que se radicara en España.

“Todo lo viví con mucha emoción y mucha alegría. Me sentí enseguida muy arropado por Pedro, muy dentro de su mundo y su lenguaje”, dijo en noviembre de 2018 en un reportaje a la revista española Fotogramas. “Trabajando con él se nota que está al pie de la exigencia brutal. Pero trabajé tanto tanto tanto para lo que me tocaba hacer… que no tuve que pasar por esa prueba. (...) Es cierto que me sentí exigido, porque en el subtexto de Pedro siempre sonaba: ‘No bajes la guardia’. Y no la bajé. Por eso nos entendimos muy bien.

En Dolor y gloria está presente la década de los 80, aunque no aparezca nunca en imágenes. Los tres personajes varones, interpretados por Antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia y Asier Etxeandia, son personajes formados en esa década. Tras su estreno en Madrid en abril, se dijo que es “la más autobiográfica” de Almodóvar. Pero para él no es tan así aunque hay sus recuerdos de infancia en la cinta y algunos guiños que da el personaje de Banderas. En uno de los muchos reportajes que dio sobre la película destaca una escena que protagonizan Banderas y Sbaraglia: “Está muy bien ver que dos hombres hechos y derechos se besan, en un momento en el que está todo el mundo autocensurándose y yo no; de momento no”.