Lucas Rodríguez en la senda de Ibai: planea una gran gala de boxeo

El sello de Lucas Rodriguez tiene que ver con hacer aquello que la mayoría considera si no imposible, sí al menos improbable. Es en esa fina frontera, apenas perceptible, que este humorista y comunicador avanza siguiendo el pulso de sus propios delirios.

En esta oportunidad de juntó con Martín “Coscu” Pérez Disalvo, para realizar un evento pugilístico que reunirá a íconos de varios ángulos de la cultura digital. “Yo disfruto mucho de hacer algo, de ver una posibilidad y de llevarlo adelante”, dice Luquitas a PERFIL. “El evento se llamará Párense de manos, y la idea es hacer algo un poco más universal y que no sea sólo gente de Twitch; quiero que convivan personas de distintas comunidades. Creo que eso tiene que ver con cómo me vengo moviendo.Me digo a mí mismo que, por decirlo de alguna manera, soy una especie de ente equidistante entre lo clásico y lo digital. Me siento equidistante entre Coscu y un periodista de medios tradicionales”.

Por ahora, no está definido el lugar dónde hará Párense de manos, sí que realizará uno por mes que serán la antesala de la que Luquitas Rodríguez llama “la esperada noche; y creo que va a ser el evento del año ¡Sin dudas, esto es lo más grande que hice hasta acá!”.

Parecidos, diferentes. Es inevitable que este proyecto remita a lo que fue la velada que hace un mes montó Ibai Llanos en Madrid, ante un estadio a tope, con shows musicales de artistas casi todos argentinos, y los combates de boxeo donde el streamer Coscu, tuvo su gran noche en el ring. En la platea y muy cerca de Ibai y su equipo, también estuvo Luquitas Rodríguez. Cabe destacar que hay una relación de amistad y también cooperación entre el rey iberoamericano del streaming, Ibai; y sus pares argentinos, además de Duki, Bizarrap y otros representantes del género urbano.

“Ibai no trabaja para España, sino para todos los que hablan español”, explica Luquitas a PERFIL. A mí me cuesta un poco ese desdoble, pensar que lo que hago también lo voy a vender en México, España... No me sale tan natural ni lo tengo en la cabeza a la hora de hacer algo. Creo que todo lo que hago está atravesado por un argentinismo bastante explícito, y no responde necesariamente a algo premeditado o a una decisión de marketing. Pero supongo que en España algo de Párense de manos llegará, inevitablemente se parece al evento de ellos”.