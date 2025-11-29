Macri contó la última conversación con su padre: "Sos mi primogénito, tenés que ayudarme a que me vaya..."

En el marco de la promoción de su último libro, el ex presidente Mauricio Macri reveló detalles íntimos sobre el momento de la muerte de su padre, Franco Macri, en 2019. El empresario, de carácter fuerte, le habría pedido que lo eutanasien. “Me tenés que ayudar a irme”, le suplicó cuando estaba en su peor momento.

El ex presidente todavía estaba al mando del país cuando el ex líder de Grupo Socma atravesaba graves problemas de salud y estaba internado en su casa en Barrio Parque. Uno de esos días, precisamente el 2 de marzo del cuarto año de su Gobierno, recibió una llamada desde la casa de su padre mientras dirigía una reunión en Casa Rosada. El patriarca le pedía que vaya a verlo, situación que lo sorprendió porque ya estaba descompensado. Sin embargo, al llegar lo encontró despierto y lúcido, en lo que serían sus últimos minutos de vida.

“Estaba en una reunión de gestión interna, por suerte, y Anita me llama, me interrumpe, y me dice ‘el señor Franco lo llama’. Pero yo digo ‘si papá ya está ido ¿cómo va a llamar?”, relata Macri en una entrevista con Diego Sehinkman. “Cuando llegué estaba sentado en su cuarto, con la cama, los sillones en frente al balcón. Me recibe con una sonrisa, le doy un beso, me siento enfrente y me dice ‘bueno gracias por haber venido debes estar muy ocupado… yo te tengo que decir algo difícil”, recordó el ex presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A continuación, su padre, que le explicó que no conocía a las enfermeras que lo acompañaban, no eran las que habían estado anteriormente con él, y que no estaba cómodo. “Y yo estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo", le dijo Franco y agregó: "Yo soy Franco Macri, y yo ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Entonces, vos que sos mi primogénito, me tenés que ayudar a que me vaya”.

Macri contra Milei: "China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina"

Asombrado con el pedido, el ex jefe de Estado le respondió: "Papá, yo te entiendo perfectamente, pero eso legalmente no es viable en Argentina, no está permitido". A pesar de eso el empresario insistió: "Pero vos tenés que entender, lo tenés que hacer, porque yo no me merezco esta indignidad. Yo soy Franco Macri, no puedo estar en mano de gente que me baña", suplicó.

La historia secreta detrás de la muerte de Franco Macri

“Cuando le volví a decir que no se podía se brotó como en momentos anteriores pero le duró muy poco. Fueron como 45 segundos de gritarme y de repente hizo “puck” y se apagó”, recordó Macri en lo que fue la última conversación con su progenitor.

