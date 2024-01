Murió David Soul, protagonista de la serie ‘Starsky y Hutch’

Cuando aparecen este tipo de noticias, a muchos les sucede lo mismo que a Susana Giménez –y a otros invitados también– cuando observan en los premios Martín Fierro el segmento del adiós a los “que se fueron”. Les provoca caras de sorpresa que denotan dos interrogantes posibles: ¿se murió?, o ¿no se había muerto mucho antes? Y esto mismo se repite ahora con la muerte de David Soul a sus 80 años, según informó su esposa Helen Snell. “Esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia”, escribió quien es la quinta esposa de David Soul, en un comunicado. “Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por las muchas personas a las que conoció”.

Para millenials, centenials o la generación de cristal, el nombre resulta –salvo excepciones–, un nombre anodino. Para aquellos argentinos que vieron el paso de la TV blanco y negro a la televisión color David Soul es sinónimo de Starsky y Hutch, una de los series televisivas que tuvo varias temporadas y se ubica en la historia de la TV junto con, por ejemplo, El Agente de C.I.P.O.L., La dimensión desconocida, Superagente 86.

David Soul era “el rubio” Hutch; Paul Michael Glaser, Starsky el “castaño”. Juntos formaron una famosa pareja de detectives de policía donde el “tercer protagonista” era el auto que compartían para su trabajo: un mítico Ford Gran Torino rojo con una franja blanca. Starsky y Hutch se emitió durante noventa y dos semanas en Estados Unidos entre 1975 y mayo de 1979. La serie narraba sus aventuras en el pueblo imaginario de Bay City, donde los dos policías contaron con la ayuda de Huggy Bear, su fiel informador, interpretado por Antonio Fargas. En 2004, Starsky y Hutch tuvo su versión fílmica con Owen Wilson en el papel de David Soul, y Ben Stiller en el de Paul Michael Glaser.

Música. El verdadero nombre de Soul era David Richard Solberg, y si bien había nacido en Chicago (Estados Unidos), en 2004 se hizo ciudadano británico. En paralelo a su carrera de actor, Soul aprovechó el éxito de la serie y lanzó su carrera musical y como cantante grabó cinco álbumes, con temas como Don’t give up on us, en 1977, que llegó a ser número uno en Reino Unido.

Soul y su mujer Helen Snell eligieron Londres como punto geográfico permanente y fue allí donde él se hizo fiel seguidor del equipo de fútbol Arsenal.