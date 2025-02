Salman Rushdie revive el día que estuvo "peligrosamente cerca" de la muerte en el juicio contra su agresor

El escritor británico-estadounidense Salman Rushdie revivió dramáticamente el día que estuvo "peligrosamente cerca de morir" al comenzar el juicio contra el presunto autor de las puñaladas que dejó ciego al autor de "Los versos satánicos" e "Hijos de la medianoche".

Hari Matar, un estadounidense de origen libanés de 27 años que gritó "Palestina libre" al entrar al tribunal del condado de Chautauqua, en la localidad de Mayville (norte de Nueva York), está acusado de intento de asesinato y agresión.

El ataque ocurrió el 12 de agosto de 2022, cuando Rushdie se disponía a dar una conferencia en la Chautauqua Institution ante un millar de personas en el anfiteatro de Chautauqua.

El acusado, detenido en el lugar del ataque, asestó al autor una docena de puñaladas en el rostro, el cuello y el abdomen en 2022..

Tras el asalto, el escritor acabó con daños en el hígado y las manos, además de perder su ojo, heridas que le llevaron a debatirse durante semanas entre la vida y la muerte.

Salman Rushdie

El autor se definió como "un milagro médico" tras su pronta recuperación después de las graves heridas, y, pese al "trauma intenso" de los primeros días, reconoce no haber pasado por un duro síndrome postraumático.

"Alguien que vive este tipo de sucesos suele reproducir en su mente lo que ocurrió y le vuelven 'flasehs': yo no tengo nada de eso. Mi psicólogo me ha dicho que no tengo nada de eso porque soy un tipo duro", dijo en mayo de 2024.

Según la acusación de los fiscales, el joven pretendió intencionalmente "matar" a Rushdie "y mutiló a sabiendas, cometió una agresión con resultado de lesiones corporales graves y una agresión con arma peligrosa".

El agresor también fue acusado en julio por un tribunal federal de colaboración con el movimiento chiíta libanés Hezbolá, vinculado con Irán y catalogado por Estados Unidos como grupo terrorista.

Matar, que se declaró inocente del intento de asesinato, permanece en la cárcel de Mayville sin derecho a fianza desde que fue detenido en la escena del crimen.

Comenzó el Nueva York el juicio contra Hari Matar, acusado de haber intentado asesinar a Salman Rushdie

Hari Matar

El juicio comenzó el martes 4 de febrero con la selección de un jurado de 12 miembros.

Matar, quien se declaró inocente del intento de asesinato, fue también acusado en julio por un tribunal federal de proporcionar apoyo y recursos al movimiento chiíta libanés Hezbollah, vinculado con Irán. Pero Teherán negó cualquier vínculo con el atacante y dijo que solo Rushdie era el culpable del incidente.

El escritor, nacido en la India hace 77 años y residente en Nueva York, no estuvo presente en las audiencias pero se espera que declare en el juicio, cuya duración estimada es de aproximadamente un mes.

Este lunes, el fiscal de distrito Jason Schmidt contó que Rushdie acababa de tomar asiento para dar una conferencia en el anfiteatro de Chautauqua cuando "un hombre joven de complexión media que llevaba una mascarilla de color oscuro... apareció por la parte trasera del teatro".

"Una vez en el escenario, aceleró a toda velocidad", relató Schmidt. Matar "clavó el cuchillo en el Señor Rushdie con fuerza, eficacia y velocidad una y otra vez... golpeando y acuchillando la cabeza, el cuello, el abdomen y la parte superior del muslo" del escritor.

Según el fiscal, Rushdie levantó las manos para defenderse, pero permaneció sentado tras recibir varias cuchilladas.

El escritor, nacido en la India hace 77 años y residente en Nueva York, no estuvo presente en las audiencias pero se espera que declare en el juicio.

Deborah Moore Kushmaul, empleada del centro cultural, dijo al jurado que recogió el cuchillo utilizado, que según ella tenía una hoja de 15 centímetros, y se lo entregó a la policía.

"Pude ver sangre, pude ver cómo la gente se amontonaba. Nuestro público, muchos de los cuales eran ancianos, gritaba", dijo. "Mi principal preocupación era que en las bolsas pudiera haber una bomba, que pudiera haber otro atacante", sostuvo.

El atacante estuvo "peligrosamente cerca" de matar a Rushdie, afirmó Schmidt. Apuñaló al escritor en el ojo derecho con tal fuerza "que seccionó el nervio óptico".

Asimismo, su nuez de Adán fue parcialmente lacerada, y su hígado e intestino delgado alcanzados. "Su presión arterial era baja: perdió mucha sangre", dijo el fiscal.

Desde que su obra "Los versos satánicos" fue declarada blasfema en 1989 por el entonces líder supremo de Irán, ayatollah Ruhollah Jomeini, quien decretó una fatua (edicto religioso) en la que pedía a los musulmanes del mundo matar al escritor, éste recibió muchas amenazas de muerte.

Desde entonces, Rushdie fue víctima de más de media docena de intentos frustrados de asesinato, pero sobrevivió a todos.

Menos suerte tuvieron el traductor japonés de su obra que fue asesinado en 1991, así como cerca de una veintena de personas en violentas manifestaciones en India y Pakistán.

Tras vivir con escolta durante varios años y escondido en Londres, Rushdie se instaló en Nueva York en el 2000 y desde entonces llevaba una intensa vida social.

El escritor contó en la obra "Cuchillo", publicada en abril del año pasado, cómo superó el ataque y mantiene una conversación imaginaria con su verdugo, cuyo nombre no menciona, sobre sus creencias y motivaciones.

En el libro, Rushdie recuerda que el "imbécil que se imaginó cosas sobre mí", como denomina al agresor, solo había leído un par de páginas del libro que motivó la fatua.

"¿Por qué no luché? ¿Por qué no hui? Me quedé quieto como una piñata y dejé que él me destrozara ¿Tan flojo soy que no pude hacer ni el menor intento de defenderme? Hay días que siento engorro, por no decir vergüenza, ante mi nula reacción y nulo intento de defenderme", escribió Rushdie.

Durante el ataque, que tal y como recuerda Rushdie duró 27 segundos, el agresor "repartía cuchilladas al tuntún, clavaba y rajaba como si el cuchillo tuviera una vida propia".

Uno de los últimos recuerdos del escritor de ese momento es cómo se vio en un charco de sangre y pensó que se estaba "muriendo". "No fue una cosa dramática, ni siquiera especialmente horrorosa. Fue una sensación neutral, por así decirlo", apunta.

A lo largo de las páginas de Cuchillo, el escritor rehúsa dirigirse a su asaltante por el nombre de pila, refiriéndose a él como 'A.' porque dice que le ha visto "como a un asno", pero también como un "agresor" o "asesino potencial". "Todavía veo el momento a cámara lenta", afirma Rushdie, quien no obstante admite que los recuerdos de los días posteriores son menos claros.

"Me veo a mí mismo poniéndome de pie y volviéndome hacia él. Levanto la mano izquierda en un gesto de defensa. Él me hunde el cuchillo en la mano y después de eso me asesta varias cuchilladas más, en el cuello, en el pecho en un ojo, en todas partes. Noto que me fallan las rodillas y me desplomo", remarcó.

Rushdie también tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos que le ayudaron a repelir el ataque, como el empresario Henry Reese, quien cruzó el escenario "a la carrera" y agarró al agresor. "Aquella mañana experimenté, casi simultáneamente, lo mejor y lo peor de la naturaleza humana", escribió.

"Estoy orgulloso del trabajo que he hecho, y eso incluye en gran medida 'Los versos satánicos'. Si alguien está buscando remordimientos, puede dejar de leer aquí mismo", dijo.

Rushdie dijo que no quería asistir a la charla de 2022, y dos días antes del incidente, tuvo un sueño en el que era atacado por un gladiador con una lanza en un anfiteatro romano. "Y luego pensé: 'No seas tonto. Es un sueño'", dijo a CBS.

