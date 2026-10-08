TINI, de Violetta a headliner de Lollapalooza: el recorrido de una estrella que creció con su público

TINI atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La artista argentina fue confirmada como una de las headliners de Lollapalooza Argentina 2027, festival que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Compartirá la primera línea del cartel con Travis Scott, Charli XCX, The Killers y David Guetta.

La noticia representa un nuevo paso en el recorrido de Martina Stoessel quien comenzó su carrera frente a las cámaras durante su adolescencia y rápidamente se convirtió en una figura reconocida en distintos países gracias a “Violetta”. Más de una década después, aquella artista que llegó a millones de espectadores a través de Disney ahora ocupa uno de los lugares principales de uno de los festivales musicales más importantes de la Argentina.

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De Violetta a TINI: el salto de Disney a una carrera como solista

El gran punto de partida de su reconocimiento internacional fue “Violetta”, la serie juvenil de Disney Channel protagonizada por Stoessel entre 2012 y 2015. La producción no sólo la convirtió en una figura popular entre el público adolescente, sino que también le permitió desarrollar desde muy temprano su faceta musical.

Después del final de la serie llegó el momento de construir una identidad propia. En 2016 lanzó su primer álbum de estudio, “TINI”, y comenzó una nueva etapa en la que dejó atrás progresivamente al personaje de Violetta Castillo para consolidarse con su nombre artístico. El camino continuó con “Quiero Volver”, lanzado en 2018, y posteriormente con “TINI TINI TINI”, publicado en 2020.

Los hits y las colaboraciones

La evolución musical de TINI también estuvo marcada por una serie de canciones y colaboraciones que ampliaron su público. Uno de los momentos centrales llegó con “Miénteme”, junto a María Becerra, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos y alcanzó el primer puesto de Billboard Argentina Hot 100.

Ese recorrido desembocó en “Cupido”, su cuarto álbum de estudio, publicado en 2023. El disco combinó pop, reguetón, música urbana y cumbia y contó con colaboraciones de artistas como Manuel Turizo, L-Gante, Becky G, Anitta, Tiago PZK y La Joaqui.

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Una nueva etapa para TINI: de los grandes escenarios a Lollapalooza

En 2024 llegó “Un mechón de pelo”, un álbum con un tono más personal que incluyó canciones como “Pa”, “Posta”, “Buenos Aires” y “Me voy”. El proyecto mostró otra faceta de la artista y abrió una etapa diferente dentro de su carrera.

Actualmente, TINI atraviesa la etapa de “FUTTURA”, un proyecto que reúne distintas etapas de su trayectoria. El espectáculo incluso recupera canciones de “Violetta” junto con temas de sus diferentes discos, un detalle que permite ver cómo aquella artista que comenzó frente al público adolecente fue incorporando a sus seguidores de distintas generaciones a su recorrido.

Ahora, ese camino tendrá uno de sus capítulos más importantes. TINI debutará en Lollapalooza Argentina 2027 y lo hará directamente como headliner. Una posición que marca cuánto cambió su lugar dentro de la música desde aquella primera aparición como “Violetta” hasta convertirse en una de las principales figuras de la nueva edición del festival.